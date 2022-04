El presidente de Renault, Luca de Meo, ha hablado sobre la relación entre Fernando Alonso y Esteban Ocon. El mandatario asegura que no ha sido peligroso poner al asturiano y al francés juntos, al contrario, forman la pareja perfecta. Una prueba de la buena sintonía que hay en Alpine es que en Imola le dieron las mejoras al español y no a su compañero, que actualmente está por delante en la clasificación del Mundial.

«Al contrario, ahí mismo se puede ver el espíritu de equipo del que hablábamos. Sólo teníamos un fondo plano nuevo para Imola y en lugar de dárselo a Ocon, que está por delante en la clasificación, se lo asignamos a Fernando, que ha tenido mala suerte hasta ahora», comentó De Meo al ser preguntado por la relación entre los dos pilotos.

En Arabia Saudí, Alonso y Ocon pelearon por una plaza en la pista. No hubo órdenes de equipo ni nada, batallaron como si no fueran compañeros de equipo. El bicampeón del mundo de F1 no ha comenzado de la mejor manera la temporada, la suerte no le ha acompañado en estas primeras carreras. De Meo asegura que la relación entre los dos pilotos de Alpine es de maestro y alumno.

«El año pasado Esteban vivió la colaboración con Alonso como una gran oportunidad. Mecanismo clásico de maestro y alumno: un intercambio de información que continúa. Los pilotos son héroes que no van a ninguna parte sin el equipo», afirmó el presidente de Renault en una entrevista en Corriere dello Sport.

De Meo habló en última instancia de la famosa batalla en Australia entre los dos pilotos, y asegura que no están pensando en establecer quién es el primer piloto y quién el segundo: «Incluso cuando parecía que chocaban, en realidad los dos tiraban el uno del otro. Al menos, eso es lo que ambos me dijeron. No creemos que la lógica del primer/segundo piloto sea la correcta».