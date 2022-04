Fernando Alonso no se pone fecha de caducidad en la Fórmula 1. A pesar del rosario de decepciones que encadena en este arranque del Mundial, el piloto más veterano de la parrilla considera que ningún rival le supera en habilidad ni en rendimiento al volante de un monoplaza. Mientras siga teniendo esa sensación, no piensa abandonar la competición, ponga la edad que ponga en su carnet de identidad.

“Cuando venga alguien y me gane por habilidad pura, cuando vea que ya no soy bueno en las salidas, que no soy bueno preparando el coche o que el piloto del otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, tal vez levante la mano y piense que es hora de pensar en otra cosa. Pero ahora mismo siento lo contrario, así que me encanta correr”, resumió Alonso tras su abandono en el Gran Premio de Emilia-Romagna.

El asturiano demuestra que la fe en sus posibilidades sigue a prueba de bombas a pesar de los numerosos problemas que ya acumula este año, todos ellos provocados por factores externos a su pilotaje. El último se produjo este mismo domingo en el circuito de Imola, donde Mick Schumacher se le echó encima después de un trompo, impactó en el lateral de su Alpine y le obligó a la retirada nada más empezar la carrera.

Fernando Alonso no pierde la sonrisa pese a este desmoralizador 2022. Tras abrir el curso con un noveno puesto en Bahrein, sus problemas empezaron en Arabia Saudí, donde sufrió su primer abandono, y continuaron en Australia, prueba que finalizó en última posición. En Imola partía desde la novena posición en parrilla y Schumacher le arruinó a las primeras de cambio. En su casillero tan solo figuran dos puntos, pero sigue sintiendo que no hay ningún adversario superior en talento puro. Próxima oportunidad de revancha: Gran Premio de Miami el 8 de marzo.