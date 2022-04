Fernando Alonso es el piloto más veterano de la Fórmula 1 y, en consecuencia, el más expuesto a posibles lesiones por el ‘porpoising’, el efecto rebote que este año ha vuelto a la competición. Esos movimientos repetidos y acelerados en los cuellos de los pilotos siguen siendo fuente de preocupaciones en el ‘paddock’ y, lejos de resolverse, incluso parecieron agravarse en el último Gran Premio de Australia. La F1 está obligada a arreglarlo o pondrá en peligro la salud de los deportistas, según alerta un experto.

«Por encima de todo está la salud. Nadie tiene una seguridad absoluta de que esto vaya a dar lugar a lesiones cervicales, pero existe una probabilidad que no es pequeña y creo que la normativa tiene que cambiar para que esto desaparezca porque los pilotos están en riesgo», advierte en declaraciones a OKDIARIO el prestigioso neurocirujano Pablo Clavel, especialista de columna y cráneo del Instituto Clavel.

«Cuando uno corre en Fórmula 1 a esas velocidades ya sabe que corre un riesgo, pero esto es una cosa evitable y que deberían esforzarse en eliminar, desde luego. Estoy convencido de que el efecto rebote no es bueno y que va a dar lugar a lesiones cervicales con el tiempo. No sé cuánto, puede ser dos años, pueden ser cinco años, pero sin ninguna duda puede provocar lesiones», añade.

Preguntado por si Fernando Alonso, el único cuarentón del Mundial, es el más amenazado por este problema, el médico lo tiene claro. «Desde luego que sí. La edad es uno de los factores más importantes en la degeneración de los discos cervicales. Fernando Alonso está expuesto a notar dolores y tener algún problema porque con la edad la degeneración avanza, y él parte de un grado mayor de degeneración. Por mucho que se haya cuidado y entrenado, esos 20 años de diferencia con algunos rivales… Es lo mismo que si pusiéramos a un señor de 60 años a pilotar contra Fernando Alonso», compara.

Entrenamiento físico de prevención

El asturiano y sus 19 rivales están sufriendo este efecto rebote «puede dar lugar a lesiones ligamentosas e incluso de los discos cervicales», aunque esos problemas seguramente no aparecerán «de forma inmediata». «Sería muy raro que se diera una lesión aguda. Además los pilotos tienen entrenamientos muy duros de musculatura cervical, lo sé porque conozco personalmente a Pedro de la Rosa y Jordi Gené. Por eso los pilotos de F1 tienen una musculatura cervical muy potente, casi como la de los jugadores de rugby o fútbol americano, pero puede ser que alguno se queje ya de dolor cervical», reflexiona.

Por último, el doctor Clavel espera que la F1 encuentre una solución de cara a 2023. «Espero que no dure más allá de esta temporada. A lo mejor no consiguen corregirlo esta temporada, pero si solo es un año y teniendo en cuenta que los pilotos son gente joven con la musculatura muy entrenada, a lo mejor tenemos suerte y no les acaba pasando factura. Yo les aconsejaría que entrenen la columna cervical como ya lo hacen e incluso más, porque cuando están en el coche no pueden hacer nada», finaliza.