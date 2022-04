Fernando Alonso ha lamentado la mala suerte que ha vuelto a sufrir en el Gran Premio de Emilia-Romagna, donde un toque provocado por Mick Schumacher le ha dejado fuera de combate. El español ha bromeado con la poca fiabilidad del Alpine y ha querido pasar página cuanto antes pensando ya en el Gran Premio de Miami.

Mala suerte repetida

«Otra vez hemos tenido bastante mala suerte por factores que no estaban en nuestras manos. Que Mick hiciese un trompo y me tocarse, o acariciase, porque tampoco ha sido un golpe fuerte, me ha destruido el coche por completo. Son cosas que parecen de película y nos están pasando todas en este inicio de temporada. Hay que pensar en la siguiente carrera, todavía quedan 19. El año pasado en Imola solo teníamos un punto y empezamos de forma negativa, pero acabamos fuertes, así que espero que podamos repetir eso».

Pensar en positivo

«Había oportunidades con las oportunidades cambiantes que estábamos viendo. Cuando sales en el medio también pueden pasar más cosas. Vimos ayer en la salida que todo el mundo se tocaba en la salida, normalmente son coches indestructibles menos el nuestro, que acaba por romperse a pedazos. Ya no puede hacerse nada, hay que pensar positivo y Miami será una carrera mejor», indicó en declaraciones a DAZN.