Laurent Rossi, CEO de Alpine y máxima autoridad de la escudería francesa, se ha pronunciado sobre el futuro de Fernando Alonso y ha cerrado filas con el piloto español, que ha expresado en numerosas ocasiones su intención de seguir compitiendo en la Fórmula 1 más allá del presente Mundial. La patata caliente se llama Oscar Piastri y Rossi ya empieza a valorar la posibilidad de una cesión para que el piloto australiano se foguee en otro equipo en el próximo campeonato.

«Es normal que Fernando no se quede solo hasta el final de este año. Mientras siga pilotando así de bien, si yo fuera él seguiría compitiendo (…) Fernando rindió el año pasado y sería muy sorprendente que hubiera perdido su magia durante el invierno»indicó Laurent Rossi, mucho más rotundo en su elogio a Alonso que el director del equipo, Otmar Szafnauer.

Preguntado por la posibilidad de que Piastri pilote en otro equipo la próxima temporada, Rossi reconoció que esa opción ya está sobre la mesa. «Si es una solución que me permite recuperarlo, podría pensarlo. No me opongo a la solución», afirmó sobre esta hipótesis que permitiría mantener la alineación de pilotos titulares en 2023 formada por Fernando Alonso y Esteban Ocon, que tiene un contrato largo con Alpine.

Sin embargo, la escudería francesa no cuenta con equipo asociado que le permita realizar una cesión con facilidad, como ocurre por ejemplo con Red Bull y su filial Alpha Tauri. Y Rossi dejó claro que no piensan desvincularse por completo de Piastri, que ya ha sido campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 y al que ve como futuro rey de la Fórmula 1.

«Hay que entender que quiero hacer crecer a Oscar, no quiero dejarlo sentado en el banquillo esperando eternamente. Tiene que estar preparado para cuando llegue el día, y llegará, porque tiene mucho talento, es digno de uno de los 20 asientos que hay aquí. Pienso que tiene el potencial de ser un futuro campeón del mundo, estoy convencido de ello, así que tiene que entrenarse todo lo que pueda mientras tanto», valoró Rossi en declaraciones a Motosport. Si no en el Alpine será en otro sitio, ya que Piastri ya ha avisado de que no piensa seguir otro año fuera de las carreras.