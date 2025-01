Fernando Alonso acelera en 2025 para huir de la sombra

Fernando Alonso ya acelera desde el primer día de 2025 para huir como sea de las sombras entre las que ha pilotado a lo largo de todo el año anterior. El mal rendimiento del monoplaza de Aston Martin en la mayoría de carreras de la temporada a posiciones no deseadas. Pero el asturiano rechazó el conformismo y trató de elevar a su equipo en cada una de ellas a puestos irreales, como el quinto en el Mundial de constructores, con 70 puntos de los 94 logrados.

Su puntuación, muy inferior a la de 2023, le hizo caer de la cuarta a la novena posición de pilotos, uno de los peores resultados de su carrera, o uno de los mejores si se mira por el lado de su coche. Cuesta creerse que un monoplaza como el AMR24 haya llegado tan lejos y eso ha sido obra de Alonso, que con su último truco de magia ha entrado en el top 10 con 43 años sin armas.

Por momentos, su coche fue el noveno o el peor de todos y esos fines de semana, desobedeciendo incluso a sus propias predicciones, Alonso rompía con todo, llegando a los puntos hasta en 14 carreras, es decir, más de en la mitad de ellas. Un dato que se contrapone con las veces 18 que su compañero, Lance Stroll, se fue de vacío, 11 en las últimas 11 pruebas, de las que Fernando fue capaz de rascar 25 puntos.

Lo positivo para Alonso es que para escapar de esas grandes actuaciones en la sombra y trasladarlas a la parte más adelantada de las tablas de tiempos es que contará en Aston Martin con un renovado equipo de ingenieros liderado por Adrian Newey. Junto al británico, trabajadores de prestigio en la Fórmula 1 como Enrico Cardile y Andy Cowell empujarán por brindarle al asturiano el monoplaza que merece, sea en 2025 o ya en 2026, la opción más factible para llegar al éxito con las oportunidades que pueda ofrecer el cambio de reglamento.

Alonso recarga pilas para 2025

Aun así, el todavía director de carreras Mike Krack comentó que no dan por perdido el año que viene, en el que buscarán volver a dar el golpetazo sobre la mesa que dieron hace dos temporadas. «Estamos equilibrando el 2025 y el 2026 tanto como podemos. Estamos a todo gas en 2025, pero con un ojo en el 2026, y pronto tendremos a Adrian (Newey) trabajando para nosotros, así que nada puede ir mal para 2026», auguró.

No hay otro propósito de año nuevo más deseado por Alonso que el de tener un coche ganador después de un curso en el que ha demostrado, como él mismo dijo, ser el «mejor clasificador» de todos. El piloto español no entiende de edad y con 43 años luchará contra veteranos, no demasiados, y noveles por volver a escribir su nombre en lo más alto de la F1.

El nivelazo de Alonso se da por sentado y a eso se añadirá la mano de Newey, que se debería comenzar a notar a medida que Aston Martin vaya incorporando actualizaciones en su monoplaza, con un gran paquete de mejoras que se espera para la gira europea. El asturiano está mentalizado de que no va a ser un buen año 2025, por lo que todo lo que venga será positivo para escapar de esa sombra en forma de mal coche que le ha perseguido durante 2024 entero.