Liam Lawson se pasa definitivamente al bando contrario de Fernando Alonso: «Mi héroe era Hamilton»

Liam Lawson sabe que hablar de Fernando Alonso te convierte en alguien conocido y desde que ha sido nombrado como piloto de Red Bull está aprovechando hasta la más mínima oportunidad para manifestarse en contra del asturiano. Eso, inevitablemente, le está costando ganarse muchos enemigos, pero al neozelandés parece que le da exactamente igual y pocos días después de verter la polémica opinión de que el bicampeón del mundo no merecía su asiento en Aston Martin sino Felipe Drugovich ha desvelado que Lewis Hamilton era su ídolo.

La mayoría de aficionados a la Fórmula 1 y, en concreto, a Alonso, no casan bien con Hamilton por la rivalidad que estos dos pilotos mantuvieron durante su año como compañeros de equipo en McLaren en 2007. Los tratos de favor de la escudería al inglés y sus continuos desplantes hacia el español abrieron una brecha entre el público de nuestro país y el seis veces campeón mundial, vanagloriado por muchos jóvenes de una generación que ahora va llegando a la máxima categoría.

Uno de ellos es Lawson, que además de declararse abiertamente en contra de Alonso ha confesado que quien le inspiró a ser piloto fue Hamilton: «Cuando era un niño que estaba creciendo me gustaba verle. Era mi héroe. Leí su libro y solía verle correr en F1 desde 2010 y más adelante». El neozelandés acompañará a otro mito actual a partir del siguiente Mundial, Max Verstappen, con el que lo va a tener muy complicado para no ser aplastado.

«Una vez que me hice más mayor y entendía más de las carreras, en especial la F1 y las categorías de promoción, empecé a ver a pilotos neozelandeses mucho más. Creo que Richie Stanaway era alguien a lo que me quería parecer. Le vi correr en vivo y me impresionó su forma de pilotar. Era mi piloto favorito en esos tiempos y de hecho, uno de mis entrenadores trabajó también con él», comentó también Lawson en una entrevista concedida al portal de la F2.

El toque de Red Bull a Lawson y su pique con Alonso

Y es que a Red Bull, su próxima escudería, no le ha quedado otra ante esta avalancha de palabras despectivas de su nuevo piloto que darle un toque de atención. Helmut Marko, su aval para ascender desde el filial al equipo oficial, le ha aclarado que el año que viene lo más posible es estar a la sombra del tetracampeón del mundo, Verstappen, recomendándole que no se sienta el mejor desde el primer día.

Aunque el austriaco es quien más ha apostado por Lawson, ya que ha visto en él grandes cualidades como la de ser un piloto agresivo, sin miedo a nadie, quiso bajarle a la tierra: «Liam tendrá que aceptar que Verstappen es el mejor. Veremos hasta dónde puede llegar, pero no debería subirse al coche con el objetivo de batir a Verstappen. Eso ha ido mal con todos sus compañeros de equipo»

«Tanto en la clasificación como en las carreras, debería poder mantenerse a tres décimas de Max. Eso debería ser suficiente para sumar puntos para el campeonato de constructores», apostilló Marko, que recordó sin mencionarle a Checo Pérez tras su fatídica temporada. «Poco a poco tendrá que mejorar lo máximo posible, pero siempre teniendo en cuenta que está junto al mejor piloto de F1 del momento. No debería involucrarse en el aspecto técnico de las cosas, como por ejemplo en configuraciones o estrategias», zanjó en cuanto al papel de Lawson.