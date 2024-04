Ferdinand revela una humillación épica de Busquets: «Nunca me sentí tan avergonzado»

En el camino de uno de los mejores Manchester United que se recuerdan se topó el que para muchos están entre los mejores equipos de la historia del fútbol. El Barcelona de Pep Guardiola, en concreto el que reinó en la final de la Champions League de 2011 ante los Red Devils, pasó por encima al equipo que entrenaba por aquel entonces Sir Alex Ferguson. Ha sido Rio Ferdinand, una de las leyendas de aquella plantilla, el que ha recordado uno de los episodios más humillantes que vivió sobre un terreno de juego ante Sergio Busquets.

En palabras de Ferdinand, aquel episodio fue para él el que más humillación le generó en toda su carrera. «Nunca me había sentido tan avergonzado», explicaba el ex central y ahora comentarista televisivo, que revivía aquella fatídica noche de la final de Champions League de 2011 que enfrentó a su equipo, el Manchester United, contra el Barcelona de Sergio Busquets y compañía.

Todo se encuadra en cómo se dio aquella final, con el Barcelona en uno de sus picos de mejor juega de toda su historia, frente a un United que lo apostó todo a interrumpir la posesión culé con presión alta y asfixiante que complementó con juego directo. Fue ahí donde fue a hacer mella Busquets y por lo que se sintió tan herido Ferdinand.

Tanto el central inglés como su pareja en la zaga, Vidic, optaban recurrentemente a lanzar balones en largo a los delanteros, obviando la posibilidad del juego combinativo que imponía el Barcelona. Fue en uno de esos lances frente a Busquets cuando Ferdinand recuerda la anécdota: «Recuerdo que recogí el balón en una pequeña pugna con Busquets; faltaba poco y estaban ganando. Le quité el balón, el árbitro hizo sonar el silbato y Sergio me dijo: ‘Tú, Vidic, boom, boom boom’, como ‘Balón largo, balón largo, balón largo’.

El jugador español criticó la escaso propuesta del equipo inglés, algo que hizo saber a Ferdinand, al que no le sentó nada bien la alusión, reconociendo que «nunca me había sentido tan avergonzado» en el programa Stick to Football de Sky Bet, donde insistía: «Casi me reí. Me sentí tan avergonzado. Nunca me había sentido tan avergonzado en el campo».

Y es que aquella era la segunda final que perdía aquel Manchester United frente al Barcelona, tras la de 2009, ya sin Cristiano Ronaldo en el equipo. La primera fue por 2-0 y esta segunda, la que recuerda Ferdinand, fue por 3-1. Aquel partido acabó con 22 tiros del Barcelona por 4 del United, 12 entre los palos por sólo 1 de los ingleses, el gol que transformaría Rooney.

«En ambas finales jugamos presionando muy alto y nuestro juego en aquella época probablemente no era el mismo contra los grandes equipos de Europa», explicaba un Rio Ferdinand que asumía que pese a ser un gran equipo, capaz de llegar a finales de Europa, no mostraban la misma versión ante rivales técnicamente superiores, con mejor juego posicional.

De hecho, Ferdinand recuerda que tras la derrota ante el Barcelona, en una conversión que mantuvo con referentes como Ryan Giggs, Paul Scholes o Wayne Rooney, se decían entre ellos: «Salgamos de este campo, maldita sea, nos ha avergonzado».