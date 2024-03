Ferdinand pide la dimisión de Tebas por el racismo con Vinicius en la Liga

Las devastadoras imágenes de Vinicius, llorando y narrando lo difícil que lo está pasando por las numerosas situaciones de racismo y críticas, han sido el centro del debate para muchos. También un mensaje de auxilio para otros, de cambio, de la necesidad de dar un giro a la situación como ha imperado Rio Ferdinand, el mítico central inglés y del Manchester United y que ahora destaca como comentarista: pide la dimisión de Javier Tebas.

«¿Es España un país racista?», se preguntaba Ferdinand en sus redes sociales, exclamando la situación y poniendo en duda todo lo que está pasando en nuestro país con Vinicius y el racismo y la inacción de Tebas. El ahora comentarista reflexionaba: «No lo sé porque no vivo allí para conocer o ver esa experiencia».

Pero lo que parece sí tener claro Ferdinand es que en los campos de fútbol de España, en los de La Liga de Javier Tebas, sí hay racismo: «¿Pero sé que hay racismo en los estadios y parece que las autoridades lo aceptan por alguna razón?». Las imágenes de Vinicius no han pasado desapercibidas para nadie y es Ferdinand el que exclama la necesidad de un cambio en La Liga, en la dirección de Javier Tebas, defendiendo a Vinicius: «Ver a un joven derrumbarse en una rueda de prensa como Vinicius es desgarrador. Escuchar a Javier Tebas, presidente de La Liga, la temporada pasada me dice que es necesario que haya grandes cambios en la cúpula, ¡convicciones de las grandes organizaciones! Te saludo hermano, Vinicius».

Is Spain a racist country???

I don’t know as I don’t live there to know or see that experience. But I know there is RACISM in the stadiums there & it seems to be accepted by the authorities for some reason??? To see a young man break down in a press conference like @vinijr is… pic.twitter.com/s0bhiPH449

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) March 26, 2024