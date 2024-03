Vinicius será el capitán de Brasil en el partido contra España

Vinicius Junior será el capitán de Brasil en el partido amistoso de este martes contra España que tendrá lugar a las 21:30 horas en el Santiago Bernabéu. El extremo izquierdo jugará con su selección y en su estadio y es por eso que la Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido brindarle todo el protagonismo y hacerle entrega del brazalete de la canarinha por una noche.

Junto a Rodrygo Goes y Endrick, que pisará el césped de su nuevo feudo por primera vez, Vinicius será el abanderado del combinado dirigido por Dorival Júnior en un día muy especial que ensalzará la lucha por el racismo. El lema del partido es ‘Una misma piel’ y serán varios los signos a favor de algo muy necesario después de lo que el brasileño lleva viviendo en algunos campos de la Liga.

Danilo, ex madridista que llevó el brazalete en el choque del pasado sábado ante Inglaterra, se lo entregará a Vinicius, que vivirá una de sus noches más emotivas como profesional. Además, se espera que en el minuto 7 como tributo a su dorsal en el Real Madrid, el público del Bernabéu le regale un ensordecedor aplauso que también se llevará cuando suene su nombre por megafonía en el anuncio de las alineaciones.

Lo que llega desde el país latinoamericano, en el medio Geglobo, es que Vinicius será el capitán de Brasil, ya que «la CBF entiende que es el protagonista indiscutible del partido cuyo lema es la lucha antirracista». Este emotivo detalle con el jugador sucede tras sus lágrimas en la sala de prensa de Valdebebas cuando estaba compareciendo en la previa del encuentro.

Já vencemos um desafio. Hoje é dia de vencermos mais um, agora contra a Espanha. Em um jogo que vai além das quatro linhas. Vamos mostrar nossa #PaixãoPelaAmarelinha, Brasil! 💪✊🏿 🇧🇷x🇪🇸

🗓️: 26 de março

🏟️: Santiago Bernabéu – Madri (ESP)

⏰: 17h30 (horário de Brasília) / 21h30… pic.twitter.com/AgfxHuVDf4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 26, 2024

Vinicius será el capitán tras sus lágrimas

Vinicius se derrumbó públicamente hablando de los ataques racistas que recibía constantemente y no pudo contener el llanto. «Es muy triste porque con cada denuncia me siento peor. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar», comenzó en su discurso.

«He luchado mucho, pero nadie me está apoyando. Cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», aseguró el jugador del Real Madrid. «Me siento apoyado por los jugadores y compañeros porque cada vez se habla más de esto, espero que en el futuro vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», continuó Vinicius.

El brasileño dejó claro que entendía «que se hable de lo que se habla en los partidos porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar». «Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan», explicó.

«Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor», quiso destacar el madridista.