Encrick no seguirá los pasos de Rodrygo y Vinicius

Endrick no seguirá los pasos de Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Ambos, antes de consagrarse en el primer equipo, pasaron por el Castilla, algo que no pasará, salvo giro radical de los acontecimientos, con el delantero centro. En el club blanco consideran que el joven de 17 años llega a Valdebebas con más poso que los dos anteriores. Sin ir más lejos, ya es internacional absoluto con Brasil, mientras que ninguno de los dos habían sido citados por la pentacampeona del mundo cuando aterrizaron en Valdebebas.

Vinicius llegó al en la temporada 2018-2019 y en ese primer curso jugó cinco partidos con el Castilla. De hecho, debutó antes con el segundo equipo madridista que con el primer equipo, con el que se estrenó un 29 de septiembre jugando 2 minutos el derbi madrileño contra el Atlético. Luego, llegó Solari y dejó para siempre el primer filial madridista para dar asentarse en el primer equipo.

Por otro lado, Rodrygo jugó tres partidos con el Castilla cuando llegó al Real Madrid. Como Vinicius, también debutó ante con el filial madridista que con el primer equipo. Su primer partido como jugador madridista fue frente al Langreo, mientras que con los mayores debutó contra Osasuna en el Bernabéu haciendo un gol.

Nada de esto le pasará a un Endrick que llega igual de joven, pero con más kilómetros en la élite que sus compatriotas. La temporada pasada hizo 14 goles en los 53 partidos que disputó, mientras que este curso suma seis duelos y una diana. Además, ante España, donde no será titular, pero sí tendrá minutos para estrenarse en el Santiago Bernabéu, vestirá por cuarta vez la camiseta de la cinco veces campeona del mundo.

En el Real Madrid tienen claro que Endrick no puede dar un paso atrás en su carrera y, por lo tanto, tendrá ficha del primer equipo. Carlo Ancelotti será el encargado de ir dosificándole los minutos y, aunque no será titular en un equipo donde en el ataque también estarán jugadores como Vinicius, Rodrygo y Mbappé, sí tendrá minutos de calidad.

Endrick será delantero centro

«Endrick vendrá para jugar como delantero centro», aseguran en el Real Madrid. No se le deben buscar otras posiciones porque en el club blanco no lo hacen. Lo tienen claro. Los técnicos del conjunto blanco tienen decidido que el brasileño lo hará para reforzar la principal posición del ataque madridista.

Puede jugar en otras zonas del terreno de juego, ya que es capaz de desenvolverse por ambas bandas, tanto la derecha como la izquierda, y como mediapunta, pero en el Real Madrid tienen claro que donde mejor va a rendir es en la punta de ataque.

«Su posición es la de delantero centro y así le hemos fichado», explican desde la cúpula del Real Madrid. Le comparan con otros grandes goleadores que ha tenido el conjunto blanco a lo largo de su historia, sobresaliendo por encima de todos a Ronaldo. Pero lo que tienen claro es que cuando aterrice en Valdebebas ocupará esa posición. Su labor será la de marcar los goles, donde mejor se siente y donde más brilla.

Por ello, en el Real Madrid tienen un plan perfectamente trazado con Endrick. El plan del conjunto blanco es que se incorpore a la pretemporada en el 22 de julio, un día después de cumplir los 18 años. Hasta ese momento, no podrá trabajar con el primer equipo madridista.

Unos números de crack

Endrick marcó su primer gol con Brasil a los 17 años y 246 días, siendo el jugador más joven en anotar con la selección desde que lo hiciera Ronaldo Nazario en 1994 a los 17 años y 228 días. El jugador aún en el Palmeiras se quedó a 20 días de igualar a uno de los mejores goleadores de todos los tiempos y también se quedó cerca de la leyenda Pelé, que marcó su primer tanto como internacional a los 16 años y 257 días.

Estos números ponen en relevancia la actuación de un Endrick contra Inglaterra que ya le ha metido de lleno en los libros de historia de la selección más laureada desde que se inventó el fútbol. Por ello, el joven delantero copó todas las portadas de Brasil y España después de tener su primer gran día con la selección de Brasil en su tercer partido.