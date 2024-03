El Manchester United vota ‘sí’ al regreso de Greenwood en un referéndum secreto

División en el Manchester United ante la figura de Mason Greenwood, actual jugador del Getafe, cedido por el club inglés. Mientras unos quieren que regrese a las filas del conjunto de Old Trafford otros no le quieren ni ver por allí.

El delantero británico, al que rodea una gran polémica porque tuvo abierta una investigación en Inglaterra por un caso de violencia machista contra su novia, tiene que regresar a Manchester a final de temporada. Cabe recordar que a Greenwood, una de las figuras de este año del Getafe, le retiraron todos los cargos, aunque no volvió a jugar en el Manchester United.

Ante este dilema, en el Manchester United han organizado un referéndum, pero secreto. Tras hacer una investigación interna, el conjunto inglés decidió que en el vestuario se debatiera y votara sobre el regreso de Greenwood a las filas del club.

Referéndum por Greenwood en el Manchester United

Y la votación salió a favor del futbolista. Según The Sun, el ‘sí’ a la vuelta de Greenwood se impuso en este referéndum en el que solo votaron los integrantes de la plantilla y que tuvo voto secreto. Es decir, no se sabe cuáles fueron los jugadores que optaron por el regreso del actual jugador del Getafe y cuáles no.

Mason Greenwood está haciendo una gran temporada en la liga española en la que lleva seis goles y cinco asistencias. A eso hay que sumarle dos goles en Copa del Rey. El delantero inglés es un fijo para José Bordalás, que en cada partido del Getafe le da la titularidad.

Este buen papel en el equipo madrileño ha llegado a Inglaterra. Los futbolistas del United son «conscientes», cita The Sun, del gran año del delantero. «Ellos saben todo sobre los antecedentes de Greenwood y entienden lo controvertido que sería tenerlo de regreso», explica el periódico inglés, que recoge que los argumentos de la plantilla para que vuelva es «únicamente futbolística».

En el vestuario del United se recoge que Greenwood aportaría algo muy importante que este año no llega: los goles. «El United ha tenido dificultades para marcar goles esta temporada y necesita un jugador como Mason. Lo ven marcar y crear goles para el Getafe todas las semanas», cuenta también The Sun de fuentes de la plantilla.

Oposición dentro del club

Así, en este referéndum interno, no vinculante para la propiedad del United, ganó el ‘sí’ para que el futbolista regrese al club de Manchester. Sin embargo, hay una oposición importante en la entidad a este regreso encabezada por la sección femenina.

Tras una reunión de John Murtough, director de fútbol del United, con dirigentes y jugadoras del equipo femenino, el club sacó la conclusión de que ellas se oponen por completo a que Greenwood vuelva al club. E incluso amenazan con alguna revuelta si esto se consuma.

El actual futbolista del Getafe tiene contrato hasta 2025 con el Manchester United, por lo que sí o sí tiene que regresar al club en verano, ya que está cedido en el equipo español. Otra cosa es que los dirigentes ingleses quieran que siga en la plantilla o le busquen otra cesión para su último año, aunque lo mejor para ellos sería una venta para poder sacar dinero.