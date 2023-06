La Federación responde a la acusación de Osasuna: «Es una infamia y una falta de respeto muy grave»

La Real Federación Española de Fútbol ha lanzado un comunicado para defenderse de las acusaciones de Osasuna de estar detrás de la investigación de la UEFA por la que pueden ser sancionados sin jugar la Conference League. El club señalaba que el «daño» se había producido «con el silencio de la RFEF», a la que han acusado de filtrar de forma interesada información «para construir un relato que sacrificase al débil para favorecer al fuerte». Ante esto, la entidad que preside Luis Rubiales ha señalado que se trata de «una infamia, una falta de respeto y una actuación muy grave».

La Federación considera que el club está «dejando de lado, siempre de manera sutil, el origen de las denuncias». En una clara referencia a la Liga y a Javier Tebas, señalan que el conjunto rojillo ha pasado por alto «a otras entidades, instituciones y representantes de instituciones que asesoraron en el pasado precisamente sobre este tema a los directivos inculpados y al propio club, asegurándoles que nunca sería sancionado».

Desde Las Rozas apuntan que «la RFEF no actuó en ningún momento en este procedimiento como acusación particular porque entendió y defendió en todo momento la necesidad de preservar la inocencia del club», algo de lo que tampoco se dice nada en el comunicado emitido por los navarros. Aseguran que se «ha actuado» siempre en «defensa de los intereses del club y la afición» y que se ha «respaldado la tesis del CA Osasuna». Solicitan, además, que por parte del club se rectifique y se pida perdón al ente federativo.

Comunicado de la RFEF

Ante el comunicado que acaba de publicar el CA Osasuna en relación con la propuesta elaborada por los inspectores de la UEFA que es elevada al Comité de Apelación para que adopte las medidas que proceda en derecho, esta RFEF quiere comunicar que es una infamia, una falta de respeto y una actuación muy grave que el club pretenda implicar a la RFEF en este asunto, curiosamente dejando de lado, siempre de manera sutil, el origen de las denuncias, y es de una gravedad extrema querer hacer creer a su digna y magnífica afición que la RFEF no ha apoyado o no apoya a su club, refiriéndose en esa visión acusatoria única y exclusivamente a la RFEF y obviando, como siempre, a otras entidades, instituciones y representantes de instituciones que asesoraron en el pasado precisamente sobre este tema a los directivos inculpados y al propio club, asegurándoles que nunca sería sancionado.

El comunicado también obvia intencionadamente que la RFEF no actuó en ningún momento en este procedimiento como acusación particular porque entendió y defendió en todo momento la necesidad de preservar la inocencia del club y no siguió la estrategia de denuncias de otras instituciones a los que ahora intencionadamente los autores del comunicado ni los mencionan.

Estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones de personas que obran al dictado de sus superiores. La RFEF actuó, ha actuado y seguirá actuando defendiendo los intereses del club y de la afición en todo momento y ha respaldado la tesis del CA Osasuna, como podrá acreditar de manera indubitada cuando corresponda y, cuando lo haga, espera que los autores de este comunicado y sus inductores pidan perdón públicamente a la RFEF.