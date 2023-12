Luto en Croacia, en especial el mundo del fútbol, tras conocerse la repentina muerte de Ivan Čeliković, futbolista de 35 años que ha perdido la vida de manera repentina sin que todavía se conozcan las causas del triste fallecimiento. El deportista se formó en la cantera del Hajduk Split, uno de los clubes más importantes de Croacia, y jugó casi 150 partidos en la primera división de su país, de ahí que fuera muy conocido.

La trágica noticia llega desde Čilip, cerca de Dubrovnik. El lateral izuqierdo, Ivan Čeliković, nacido l 10 de abril de 1989, ha fallecido de forma totalmente repentina para todos en el país croata. Allí se dio a conocer como jugador profesional en el Konavljanin, y pasó también por Dugopolje, Solin, Jarun Zagreb, Lokomotiva o Inter Zaprešić, donde dejó una gran huella y fue uno de los jugadores de la plantilla del mítico entrenador Samir Toplak.



«Con el corazón dolorido y gran tristeza, anunciamos que nuestro querido amigo y ex jugador Ivan Čeliković nos dejó para siempre este lunes. Čeliković jugó un total de 33 partidos con el club de Kajzerica y formó parte de ese fantástico equipo desde la temporada 19/20, en el que quedamos subcampeones de Liga y de Copa. Querido Iván, te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón todo, gracias por los recuerdos y sobre todo por la amistad y el buen ánimo y calidez que contagiaste entre todos nosotros. El club expresa su más sentido pésame a los familiares y amigos de nuestro Ivan», ha escrito el NK Lokomotiva a través de sus canales oficiales.

«Esta mañana nos dejó repentinamente nuestro querido Ivan Čeliković. Siempre amable y alegre, el buen espíritu del club y del lugar, dentro y fuera del campo, un gran amigo. Es difícil imaginar que te hayas ido. En este momento es difícil encontrar las palabras adecuadas, el dolor y la tristeza es grande. Nuestro más sentido pésame a los seres queridos. Siempre vivirás en nuestros corazones», escribió por su parte el HNK Konavljanin en sus redes sociales.

En la élite del fútbol croata disputó 143 partidos, marcó un gol y dio 13 asistencias, mientras que en primera división disputó 54 partidos. El último de ellos fue con el HNK Konavljanin, en el que había jugado anteriormente y al que volvió para colgar las botas la pasada temporada y pasar a trabajar en la cantera. Ivan Čeliković deja esposa y dos hijos. Se desconoce la causa de su muerte hasta el momento.

Former Lokomotiva and Inter Zaprešić player, Ivan Čeliković (34) has passed away.

HNK Konavljanin confirmed the tragic event.

He played 143 HNL Games and he also played for the likes of Jarun, Shkendija, Solin, Dugopolje and Konavljanin.

May he rest in peace. pic.twitter.com/2cwY0aay7o

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) December 11, 2023