Muere repentinamente el padre de Firmino delante del jugador y su familia

Luto en el mundo del fútbol. En especial en Brasil y más concretamente en la familia de Roberto Firmino. El ex futbolista del Liverpool y actual jugador del Al-Ahli de Arabia Saudí ha perdido a su padre, José Roberto Cordeiro de Oliveira. Su progenitor murió repentinamente el pasado sábado por la noche de un infarto mientras estaba de viaje junto a su familia y al propio jugador en Dubai.

El padre del futbolista brasileño tenía 62 años y estaba junto a su hijo y otros familiares en el país árabe disfrutando de unas vacaciones juntos. En este momento la familia está tratando de contactar con la embajada de Brasil para llevar el cuerpo a Maceió, su ciudad natal, según señala el medio UOL Esporte. Horas antes del fallecimiento de José Roberto Cordeiro de Oliveira tanto Firmino como su esposa, Larissa Pereira, publicaron varias fotos en sus respectivas redes sociales donde se les podía ver a todos felices en un parque de atracciones.

El que fuera delantero del Liverpool todavía no se ha pronunciado en sus redes porque debe estar completamente hundido y roto de dolor. La mujer de Firmino sí ha querido escribir unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram tras la muerte de su suegro. «Qué vacío dejaste aquí, suegro. Nuestros planes eran tener nuestro primer viaje familiar todos juntos. Cada año recibimos una visita de nuestros padres, pero queríamos un tiempo de calidad, un buen recuerdo para apreciar… ¡y así fue!», arrancaba el post de Larissa Pereira.

Condolences to former @LFC striker Roberto Firmino who has recently lost his father from a heart attack at 62 years old.

Known as ‘Papa Firmino’ he was one of Bobby’s biggest fans and supporters as how they described him in Bobby’s documentary. pic.twitter.com/YsQh45cEve

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 19, 2023