La expulsión de Barrios fue el ‘harakiri’ del Atlético

El partido latía en los corazones de todos mientras Giuliano Simeone corría de un lado a otro. Presionaba a su lateral, luego al central y después al portero para volver a cubrir su posición. El argentino viene de serie con una temperatura a la que ascendió el partido cuando Pablo Barrios fue pasado de revoluciones a la disputa de un balón y resquebrajó el partido del Atlético.

Sus tacos se fueron al gemelo del rival, como le ocurrió ante el Leverkusen, vio la tarjeta amarilla, como ante el Leverkusen, el VAR llamó al árbitro y Barrios acabó viendo la roja, como ante el Leverkusen. El canterano volvió a tropezar con la misma piedra y su equipo volvió a quedarse con diez jugadores.

Esta vez desde el minuto seis de partido, con más de 90 minutos por delante al sumar los tiempos añadidos. Se remangó entonces el Atlético para dar la sensación de más, pese a tener un hombre menos. Simeone sacrificó a Lino por Koke, juntó a los suyos y los rojiblancos se sintieron relativamente cómodos.

Sin balón, pero también sin ocasiones en contra, hasta que de nuevo, la balanza arbitral se inclinó en su contra. Le Normand pisó a Borja Iglesias en un lance del juego y Aspas apuntilló. Apareció Sorloth para premiar la resiliencia rojiblanca con un fusil

Para este tipo de partidos conviene tener a De Paul

Como ocurrió ante el Leverkusen, De Paul vio vía libre a su esencia con la expulsión de Barrios. Porque al Atlético le interesaba embarrar algo el partido y revolver el río a ver qué pescaba. Y en esa corriente siempre se puede contar con De Paul. El argentino es canchero, exagera lo justo y eso hace dudar al árbitro y desquiciar al rival. Aunque no culminó en expulsión, sacó varias acciones a favor de su equipo. ¿Qué hubiera pasado si De Paul llega a estar en la final de Lisboa 2014?

Otra vez Sorloth al rescate

De Solorth poco o nada queda por descubrir. No es ningún virtuoso con el balón, ni tiene el mejor pie, pero siempre se puede contar con él. Pese a no ser titular indiscutible, el noruego no tuerce el gesto y rinde. Fiel a su esencia. A su buen juego aéreo, amplia zancada y potente disparo. Con la tercera cualidad mencionada batió a Guaita para rescatar un punto y mantener la cualidad de inexpugnable del Metropolitano. No se esperen una filigrana de Sorloth, pero sí trabajo, presión, cuerpo y goles. Doce goles ya para un delantero que no es siempre de la partida. Simeone apostó por él y el tiempo le está dando la razón.