Bochorno y enfado. Así se puede definir una de las noches más tristes del fútbol sudamericano. Un Brasil-Argentina, con su magnitud y alcance, con estrellas como Neymar y Leo Messi, du suspendido tras la aparición de la policía cuando el partido ya estaba en marcha. Eran miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil y entraron a por cuatro jugadores de la Premier League, Lo Celso, Romero, Buendía y Emiliano Martínez, que habrían incumplido el protocolo que establece el país brasileño para su acceso… tres días después de su llegada. En OKDIARIO analizamos paso a paso qué sucedió y cuál es la explicación de por qué se suspendió el Brasil-Argentino.

Todo esto empieza unas dos horas antes del partido. Es en ese momento cuando la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria hace su primera aparición en escena. Ésta pide deportar a los cuatro jugadores mencionados con anterioridad. Son Emiliano Dibu Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, cuatro de los seleccionados por Lionel Scaloni y que estaban concentrados desde hace varios días con Argentina en Brasil.

Se presentan incluso en el hotel donde está concentrada Argentina para intentar llevarse a los cuatro futbolistas o para que estos no participen en el Argentina-Brasil que estaba programado para dos horas más tarde. Entre la confusión y el caos, la expedición albiceleste accede al autobús y pone rumbo al estadio con normalidad, con apariencia de que pese a lo sucedido, se podría disputar sin más contratiempos el encuentro entre ambas selecciones.

En este punto existen varias versiones que no coinciden, ya que Leo Messi llega a afirmar durante el embrollo en el césped que no fueron al hotel: «Hace tres días que estamos acá. Esperaron a que empezara el partido, ¿por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel? Avisaban y listo. Nos está mirando el mundo».

Escándalo en Brasil

¿Pero por qué querían llevarse a estos cuatro futbolista? Al parecer, según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, los cuatro futbolistas mencionados, todos provenientes de clubes de la Premier League, supuestamente habrían mentido en su entrada al país al rellenar los formularios de admisión. Una de las preguntas del mismo es si en los últimos días han estado en algunos de los países que, para Brasil, están denominados como rojos en términos sanitarios. Inglaterra es uno de ellos.

En un comunicado, este cuerpo de seguridad alegó que los futbolistas habrían incumplido «las reglas sanitarias del país» y habrían declarado «en un formulario oficial informaciones falsas». Por tanto, los futbolistas debían pasar una «cuarentena obligatoria» o bien disponer su «retorno al país de origen». De ahí la irrupción de la policía en el partido una vez que arrancó el encuentro.

Desde la albiceleste no salen de su asombro. Aseveran que la Conmebol autorizó en su momento que los cuatro futbolistas podían ingresar al país para incorporarse a la burbuja de Argentina pese a que estos llegaban desde Inglaterra. El organismo sudamericano permitía el acceso y liberaba a los jugadores de tener que cumplir con los días de aislamiento que establecía Brasil. Sin embargo, desde el país carioca se asevera que las leyes nacionales van por delante de la Conmebol.

Y con todo este embrollo, el Brasil-Argentina comenzó pero se detuvo a los cuatro minutos de juego. Sobre el césped eran titulares tres de los cuatro jugadores en la diana, tanto el guardameta Dibu Martínez, Lo Celso y Romero. Desde la Federación argentina se negaron a disputar el encuentro si estos futbolistas no lo hacían.