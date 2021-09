Increíble lo sucedido en el Brasil – Argentina de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. La albiceleste abandonó el terreno de juego a los cinco minutos de partido después de que miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil entraran al campo para llevarse a Lo Celso, Romero, Buendía y Emiliano Martínez. Estos futbolistas militan en Inglaterra y habrían incumplido el protocolo que impone Brasil para entrar al país. Antes ya se habían presentado en el hotel y los vestuarios… pero esperaron al minuto 4 del choque para irrumpir en el césped con el objetivo de deportar a estos futbolistas.

El encuentro de fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 nació con gran polémica cuando minutos antes del encuentro la Policía Federal se presentó en el hotel de concentración de Argentina en busca de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, que pasaron por Inglaterra en los últimos 14 días. Los jugadores que militan en la Premier habrían falsificado sus papeles y las autoridades de Brasil querían no solo que no jugarán el partido sino que fueran expulsados del país. Finalmente, con la mediación de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante la Confederación Brasileña y el Gobierno brasileño, la orden no se llevó a cabo y los jugadores pudieron ir al estadio. Pero lo peor estaba por llegar.

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, al contar con el visto bueno de la organización, decidió alinear de inicio a tres de los cuatro jugadores. En un principio, no hubo problema y el partido comenzó, con mucha tensión en el ambiente, que se reflejaba en la dureza de ambos conjuntos. Fue tras una entrada de Romero sobre Militao cuando un agente irrumpió en el terreno de juego para detener el juego. Y ahí empezó el relato de una tarde bochornosa para el fútbol sudamericano.

Partido suspendido

La incredulidad del banquillo argentino era absoluta. No es para menos, pues tuvieron tiempo más que de sobra para parar el encuentro antes de que echase a rodar el balón. Una vez que se comunicó que no podían jugar, Argentina se retiró a los vestuarios, para no volver. CONMEBOL daba por suspendido de manera definitiva el partido, justo cuando varios agentes de policía se presentaban en el Arena Corinthians de Sao Paulo. El partido finalmente quedó suspendido y queda saber si serán detenidos por incumplir con al normativa brasileña y deportados.

Tras confirmarse la suspensión del partido, Argentina abandonó el estadio en autobús (tras estar alrededor de una hora en el vestuario) mientras que Brasil realizó un pequeño entrenamiento ante alrededor de 1.500 seguidores..Minutos después, CONMEBOL informó en un comunicado que el árbitro había decidido poner fin al partido. Este partido traerá cola en el fútbol sudamericano. Total esperpento el vivido en los cuatro minutos que duró el Brasil – Argentina más corto de la historia.

Comunicado de CONMEBOL

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución.