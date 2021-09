23:10 horas. Hasta aquí la retransmisión en directo de lo sucedido en el Brasil-Argentina. Un partido que ha durado cinco minutos, al ser interrumpido por las autoridades sanitarias brasileñas.

23:00 horas. Las autoridades sanitarias de Brasil han revelado que avisaron a la selección de Argentina y a los cuatro jugadores de que no podían abandonar el hotel, al tener que hacer cuarentena. Al no estar presentes en el terreno de juego tuvieron que parar el partido. Ahora, quedará en manos de la FIFA la resolución final: si el partido se disputará en otra fecha, si se lo darán ganado a los brasileños o si les darán la razón a los argentinos. En pocos días lo sabremos.

22:45 horas. Parece que finalmente no serán detenidos los cuatro jugadores argentinos procedentes de la Premier League. Sí que están acusados de tres delitos. Las autoridades sanitarias brasileñas han suspendido el partido en el minuto cinco ya que cuatro jugadores (Lo Celso, Emiliano Martínez, Buendía y Romero) habían falseado el formulario de entrada al país, ocultando su presencia en Inglaterra en los días previos, para evitar así la cuarentena. Se exponen a una multa, pero Argentina adelanta su viaje y no habrá necesidad de ser deportados. Pese a la normativa brasileña, CONMEBOL y CBF habían alcanzado un acuerdo en el que se garantizaba que la presencia de futbolistas procedentes de Inglaterra no ponía en riesgo la disputa del partido. Algo que no ha sucedido.

22:23 horas. Se estaba especulando que el partido podría reanudarse mañana, pero por las palabras del presidente de la AFA, que confirma el regreso de la selección a Argentina, parece que no será así. CONMEBOL se ha desentendido, por lo que parece que habrá que esperar a que sea FIFA quien se pronuncie al respecto.

22:20 horas. También ha hablado el presidente de la AFA, Chiqui Tapia: «No se puede hablar de mentira. Hay una legislación sanitaria con la que se juegan los partidos de fecha FIFA, como así también los torneos sudamericanos. Las autoridades aprueban un protocolo que está vigente. Se vivió algo lamentable para el fútbol, una imagen muy mala: cuatro personas sin barbijo ingresando e interrumpiendo el partido. Ahora estamos con nuestros jugadores para poder regresar. Adelantamos el chárter para poder volver a Argentina».

22:10 horas. Habla Scaloni. El seleccionador argentino apunta que «en ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido». «Tendría que haber sido una fiesta, disfrutar de este partido y termina en esto», revela el entrenador.

22:04 horas. CONMEBOL se desentiende de lo sucedido y pasa la bola a la FIFA. El partido no se reanudará hoy. Seguimos a la espera de conocer qué sucede con los cuatro futbolistas argentinos implicados.

22:02 horas. COMUNICADO DE CONMEBOL: «Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución».

22:00 horas. Brasil calienta sobre el césped pero parece que no hay resolución en estos momentos. Todo apunta hacia una retirada de Argentina obligada por el Gobierno brasileño, que no ha permitido que participasen en el encuentro los cuatro futbolistas argentinos procedentes de Inglaterra. Se les acusa de haber falseado documentación para poder entrar en el país para evitar así la cuarentena obligada.

21:56 horas. Se ha producido una reunión de la selección brasileña en el área técnica, en el que les han trasladado cómo está la situación. Por el momento, los jugadores siguen sobre el césped, parece que esperando a que se pueda reanudar el encuentro.

21:54 horas. Los jugadores que, según la normativa del Gobierno de Brasil, deberían guardar cuarentena son Lo Celso, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Emi Buendía. En estos momentos, ha llegado el bus de Argentina a la puerta del estadio y la expedición al completo podría abandonar en breves instantes el Arena Corinthians.

21:50 horas. La AFA está tratando de que los jugadores implicados puedan estar sobre el césped. Argentina sigue en el vestuario del Arena Corinthians, mientras que Brasil espera sobre el césped.

21:40 horas. El Gobierno de Bolsonaro exigía guardar cuarentena a los jugadores procedentes de Inglaterra, motivo por el que Brasil no había convocado a jugadores como Richarlison, Ederson o Alisson. Sin embargo, CONMEBOL y la CBF habían garantizado que el partido se podía disputar con la presencia de argentinos procedentes de la Premier League. En el minuto cinco de juego, un agente de la sanidad brasileña ha entrado en el terreno de juego a parar el partido, porque cuatro futbolistas argentinos no podían estar allí. Queda en el aire si se procederá a su detención.

21:30 horas. El partido ha sido suspendido definitivamente. CONMEBOL busca ya fechas para reanudarlo, aunque se desconoce cuándo y con qué jugadores. A estas horas, Argentina está en su vestuario. Se barajaba que los cuatro implicados en el escándalo podían ser detenidos y deportados, pero parece que se quedará en multa por falsificar el formulario de entrada al país y no decir que vienen de Inglaterra, ya que de ese modo se les hubiera impedido entrar en el país.

21.10 horas: Buenas noches. Bienvenidos al directo dónde podrás saber toda la última hora del escándalo que se está viviendo durante el Brasil – Argentina. Los miembros de sanidad brasileña han entrado al terreno de juego para sacar los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League. Ante ello, los futbolistas de la albiceleste han decidido abandonar el terreno de juego. Incluso está la policía en el estadio.