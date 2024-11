Un ex jugador explota contra el Gobierno: “Vamos corriendo a Marruecos y no aparece nadie en Valencia”

Se sigue reproduciendo la oleada de críticas hacia Tebas por no detener la Liga y al Gobierno por un tardanza a la hora de ayudar a los afectados por la DANA. La visita institucional de Pedro Sánchez, junto a los Reyes y Mazón -presidente de la Comunidad Valenciana- estuvo marcada por la hostilidad con la que fueron recibidos.

El pueblo valenciano les acogió bajo una lluvia de barro y piedras que desembocó en la marcha del presidente del Gobierno en un coche que fue destrozado por los ciudadano. Los Reyes se quedaron con los vecinos y les apoyaron ante tal devastadora situación que asolado su vida.

Del mundo del fútbol muchos han sido los protagonistas que se han pronunciado en contra tanto de la Liga como del Gobierno. El último de ello ha sido Sergio Ballesteros, ex capitán del Levante, equipo que ha tenido que aplazar su partido de Copa del Rey ante el Pontevedra hasta en dos ocasiones debido a la DANA.

«Tenemos una panda de ineptos de auténtico… deberían ir a la cárcel el resto de su vida. Es un barbaridad, no se puede consentir. No me quiero meter en líos, pero esto tiene que cambiar sí o sí. Los que están fuera de Valencia no saben más de la mitad. Los que estamos aquí tenemos un deber moral no olvidar lo que ha pasado», inicia su intervención en AS.

Ballesteros profundiza y exige responsabilidades políticas. «¿Quién va a gobernar este país después de lo que ha pasado? No he hablado con nadie. Los de Madrid, Bilbao, Málaga, Sevilla… no saben ni el 10% de lo que ha pasado aquí. Nos vamos corriendo a Marruecos, a Rusia, Ucrania, a todos los lados y con teniendo una base de militares y marines a 40 kilómetros de Valencia y no aparece ni Dios. ¿Esto qué es?», reflexiona.

El ex jugador del Levante reproduce el pensamiento de Julián Calero, actual técnico del club granota. «Un escenario auténticamente de guerra en el que nos ha faltado nuestro ejercito para ayudarnos. Algunos miserables políticos han hecho que a nuestro escenario de guerra no fueran los profesionales. He hablado con personal de la UME cuando fui a llevar medicinas y me decían que estaban preparados para hacer puentes, llevar agua corriente, para generar coordinación y para intentar salvar vidas. No entiendo que se haya quedado gente sola», sostiene.

Calero, además, también carga contra Tebas y la Liga por no detener la jornada. «Me siento un poco avergonzado por pertenecer a este fútbol profesional que no ha parado la jornada porque creo que unos y otros tendríamos que haber hecho fuerza para que esto no hubiera pasa», aseguró en El Larguero. «Estamos todos de acuerdo, pero desde las asociaciones se tenían que haber llevado estas iniciativa, que valores generamos si hemos jugado esta semana. Si el fútbol es un juego y la palabra juego significa diversión, que juego vamos a tener si estamos de luto», añade.