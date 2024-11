El entrenador del Levante destroza a Tebas por no parar su Liga: «Jugar es inmoral, vamos como borregos todos»

Las consecuencias que ha dejado la DANA a su paso por Valencia son devastadoras. Se agudizan con el paso de los días. Los vecinos dejan atrás el horror y el shock de lo ocurrido, pero ahora les toca afrontar una realidad terrorífica. La crisis material y humanitaria ha restado importancia cualquier asunto que no esté directamente relacionado con dar soluciones a la incesante oleada de problemas.

Todo se ha paralizado en la Comunidad Valenciana, también, faltaría más, el fútbol. No así ha ocurrido a nivel estatal. La jornada pasada se suspendieron dos partidos que debían disputarse en territorio valenciano, pero el resto, ocho de diez, se desarrollaron con la normalidad que buenamente se podía tener.

Si de entrenadores y jugadores hubiera dependido, la jornada liguera no se hubiera disputado. El cataclismo que ha dejado la DANA -supera los 210 fallecidos- en las zonas afectadas ha creado unanimidad en los principales actores del campeonato. La Liga defendió la continuidad del torneo doméstico.

«El mejor mensaje es estar en primera línea en nuestros puestos de trabajo como todos los trabajadores del resto de sectores, dando visibilidad, generando recursos y explicando al mundo que tenemos que estar todos manos a la obra para salir adelante», anunció Tebas, que utiliza el fútbol como lo que es, una actividad masiva y generadora de emociones y celebraciones.

Aunque la duda, al menos, está generada. ¿Hay algo que celebrar? ¿Es indecente festejar un triunfo mientras todavía se desarrolla la tragedia? La Liga cree que no, considera que se debe competir en todos los lugares excepto «en las zonas afectadas». Por eso no ha dado de la orden de bajar el telón y ocho de los diez enfrentamientos se llevarán a cabo con la normalidad que buenamente se pueda.

A lo largo de la jornada, se sucedieron los testimonios de entrenadores y jugadores criticando la disputa de la Liga. El último en sumarse a la caudalosa lista ha sido Julián Calero, técnico del Levante, equipo que ha aplazado su partido de Copa del Rey hasta en dos ocasiones.

«Me siento un poco avergonzado por pertenecer a este fútbol profesional que no ha parado la jornada porque creo que unos y otros tendríamos que haber hecho fuerza para que esto no hubiera pasa», aseguró en El Larguero. «Estamos todos de acuerdo, pero desde las asociaciones se tenían que haber llevado estas iniciativa, que valores generamos si hemos jugado esta semana. Si el fútbol es un juego y la palabra juego significa diversión, que juego vamos a tener si estamos de luto», añade.

Calero relata el paisaje bélico que ha dibujado la DANA en Valencia, imposible de borrar estos días de la mente de sus jugadores. «Un escenario auténticamente de guerra en el que nos ha faltado nuestro ejercito para ayudarnos. Algunos miserables políticos han hecho que a nuestro escenario de guerra no fueran los profesionales. He hablado con personal de la UME cuando fui a llevar medicinas y me decían que estaban preparados para hacer puentes, llevar agua corriente, para generar coordinación y para intentar salvar vidas. No entiendo que se haya quedado gente sola», sostiene.