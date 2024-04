Esto es lo que opina Ilia Topuria de Messi tras su encuentro en Miami

Ilia Topuria y Leo Messi se conocieron el pasado domingo en Miami. El campeón de peso pluma de la UFC charló con el argentino después del encuentro en el que el Inter Miami empató en casa ante los Colorado Rapids en el que el 10 anotó un gran gol que el luchador hispanogeorgiano celebró con efusividad desde la grada. Después, se pronunció en las redes sociales sobre el encuentro de dos campeones del mundo.

Ilia Topuria es el hombre del momento después de ganar el título de peso pluma en UFC y por ello es reconocido en todos los rincones del mundo. Después de haber cumplido su gran sueño hace semanas en California, al luchador de las Artes Marciales Mixtas le quedaba uno: conocer a Leo Messi. El hispanogeorgiano es aficionado reconocido del Real Madrid y fiel seguidor de Cristiano Ronaldo pero uno de sus mayores ídolos es el argentino al que considera una inspiración.

Por ello, tras iniciar los primeros días de entrenamiento en Alicante, Topuria ahora está en Miami (donde reside su pareja) y por ello aprovechó para acudir al Chase Stadium​ para ver in situ el duelo que disputaron el pasado domingo Inter de Miami y Corolado Rapids que finalizó con empate a dos y en el que Messi tuvo una aparición estelar tras anotar un gol excelente después de salir desde el banquillo.

Las imágenes de Topuria celebrando el gol de Messi se hicieron virales en las redes sociales. Todo ello antes de conocer al astro argentino, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets, con el que estuvo un rato charlando a la conclusión del partido disputado en Miami.

Ilia Topuria y Messi

Ilia Topuria y Leo Messi tuvieron un bonito encuentro en el túnel de vestuarios a la conclusión del partido. Después del partido, ambos se encontraron y se fundieron en un abrazo antes de que el argentino le diera su camiseta del partido. Ambos se hicieron una foto que posteriormente el luchador de la UFC quiso publicar en un cuenta oficial de las redes sociales.

«Con una de las leyendas más grande de la historia del deporte… Un ejemplo para mi… Y un modelo para todos», escribió Ilia Topuria sobre Leo Messi minutos después de su bonito encuentro tras el partido del Inter Miami. El luchador quiso presumir de encuentro con la leyenda del fútbol en sus redes y publicó tres fotos, una de ellas ambos con la camiseta que el jugador le regaló.

Topuria, el Real Madrid y Messi

Ilia Topuria es seguidor confeso del Real Madrid y por ello hizo el saque de honor después de derrota a Volkanovski en la UFC 298 y ponerse el cinturón de campeón del mundo de la UFC.

Sobre su pasión por el Real Madrid y la admiración de Messi habló una de las personas que más le conocen, su entrenador Agustín Climent. «¡A muerte», dijo tras ser cuestionado sobre la afinidad del luchador por el conjunto blanco.

«Le gustaba mucho Iker Casillas y Cristiano Ronaldo, pero al que más admira es a Leo Messi, más aún teniendo al lado a mi hermano y a mí. Un sueño que nos gustaría hacer realidad es comernos un asado con Messi», dijo en una entrevista reciente concedida al Mundo Deportivo.

«Yo lo veo como el nuevo Messi de las MMA. McGregor vende mucho pero tiene un montón de actitudes que no me gustan, como el tema de las drogas. Ilia es como Messi, un señor. Una persona de familia, con unos valores muy claros que no veo en Conor. Ilia es una persona muy religiosa, lo que no veo en Conor, quien tiene muchas cosas buenas pero no es un buen ejemplo para los niños», dijo también en la misma entrevista sobre la comparación entre Topuria y Messi.

A su llegada a España después de proclamarse campeón del mundo en California, Topuria quiso rendir pleitesía al Real Madrid en su primera rueda de prensa. «Sin ofender a nadie, el equipo que más representa para mí los valores de España es el Real Madrid, y los valores con los que más vinculado me siento yo», dijo antes de dejar claro que su sueño es poder defender el título de la UFC en el Santiago Bernabéu.

En un principio se especuló con una posible velada antes de 2024 pero todo hace indicar que esto se podría demorar después de confirmarse que el próximo mes de agosto la ciudad de Perth, en Australia, tendrá su número de UFC. Aquí incluso podría ser la primera defensa del título de Topuria si finalmente acepta luchar con Volkanovski en la que sería la revancha del combate celebrado el pasado mes de febrero.

Antes de final de año parece que Inglaterra también acogerá un evento, por lo que Madrid y Topuria tendrían que esperar para ser el epicentro del mundo en UFC.