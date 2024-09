Espectacular salvada de Fernando Alonso en Singapur: «He pulsado todos los botones…»

Fernando Alonso protagonizó la salvada del día en los entrenamientos libres 1 del GP de Singapur de F1. El piloto asturiano volvió a hacer magia al volante de un Aston Martin que es bastante complicado de pilotar, evitando irse contra el muro después de que el coche le patinara tras pisar el piano. Magic ha tenido que sacarse otro truco de la chistera para no terminar estampado contra el muro nada más empezar el Gran Premio.

Para evitar que se terminara su entrenamiento, Alonso tuvo que girar su volante 180 grados, apretando así todos los botones que hay en el volante de forma accidental e hizo saltar todas las alarmas en el equipo porque uno de ellos era el de entrada a pit lane: «Sólo para comprobarlo, ¿has pulsado el botón de entrada al pit lane? ¿Ha sido a propósito?», le preguntaron por radio desde el muro.

El 14 tiró de humor para responder a su ingeniero después de firmar una de las salvadas del año y no irse contra el muro. Alonso tocó todos los botones que hay en el volante para ver si así conseguía no estamparse después de que el coche se le fuera de la parte trasera y trompeara: «Para evitar el choque con este coche… he pulsado los botones. ¡Todos los botones del coche!», comentó el asturiano, que terminó duodécimo en el primer día de entrenamientos.

Seguimos con las cosas que no tienen explicación en Fernando Alonso – ESTA SALVADA 🤯🤯🤯🤯🤯🤯#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/rEHfDLwPtN — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2024

Alonso, por delante de Verstappen

Lando Norris ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso han terminado tercero y duodécimo, respectivamente. Aunque la gran sorpresa la protagonizó Max Verstappen al terminar decimoquinto.

Después de una primera sesión en la que Leclerc tomó el mando, Norris se sacó de una manga un espectacular 1:30.727 que le valió para llevarse los segundos libres con 58 milésimas sobre el de Ferrari. Sainz, igual que en la sesión inaugural, terminó tercero, a seis décimas del dominador en el circuito urbano de Marina Bay.

Mientras, el japonés Yuki Tsunoda terminó cuarto, justo por delante del ganador en Bakú, el australiano Oscar Piastri. El también oceánico Daniel Ricciardo, el británico George Russell, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, el tailandés Alex Albon y el alemán Nico Hulkenberg completaron el top 10, en el que no entró Alonso, que no pudo repetir el noveno puesto de los primeros libres y fue duodécimo a un segundo de Norris.

Muchas más urgencias atravesaron los dos monoplazas de Red Bull, con el mexicano Sergio Pérez octavo a ocho décimas y con el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen, decimoquinto. En la primera sesión, Charles Leclerc se erigió como el gran dominador por delante de Norris, que llega a Singapur dispuesto a reducir los 59 puntos de ventaja en la general que le separan del líder, Verstappen.

En el trazado asiático, donde Sainz se coronó en 2023, McLaren, que en Bakú materializó el sorpasso sobre Red Bull en el Mundial de Constructores, tuvo que enfrentarse a problemas al inicio de esa sesión. Piastri tuvo que pasar por garajes para solucionar los problemas con su rueda izquierda, que en los ensayos del ‘pit-stop’ se quedó atascada; diez minutos después, los mecánicos corregían el fallo y el australiano salía a pista.