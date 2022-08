España supera a México y sigue soñando (1-0)

La selección española se impuso por la mínima a México (1-0) en los cuartos de final del Mundial Sub-20, una victoria reñida que le permite pasar a las semifinales y luchar así por las medallas de la cita mundialista.

El talento y la calidad español se impuso al gran trabajo mexicano en un partido de altura en el Estadio Nacional de San José. Un escenario imponente del fútbol costarricense que mostró la mejor versión del combinado nacional al empezar dominando el encuentro. De hecho, Inma Gabarro, la protagonista de la tarde, alertó a las rivales con la primera ocasión.

A los 20 minutos, la colegiada Yujeong Kim indicó un penalti por un roce de Silvia Lloris a una rival en el área. Tan ligero fue que, tras la revisión del VAR, el juego siguió como si nada. Así, las de Pedro López reaccionaron a ese toque de atención por partida doble.

Nice teamwork from @SEFutbolFem to take the lead v Mexico in San Jose! 😮‍💨 #VamosJuntas pic.twitter.com/0h37XgnuCb

