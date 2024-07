España se lleva un toque de atención antes de los Juegos contra República Checa

España no fue España. La selección se dejó llevar en un partido intrascendente ante la República Checa, en el que dieron una imagen que poco o nada tiene que ver con la que nos han acostumbrado. Las campeonas del mundo, que se pueden permitir el lujo de preparar los Juegos Olímpicos en plena fase de clasificación para la Eurocopa, al tener los deberes hechos, se dejaron llevar y terminaron cayendo por 2-1. Por suerte, no tenían nada en disputa, pero la derrota supone un toque de atención antes de que comience lo verdaderamente importante.

Y eso que las de Montse Tomé se adelantaron ante las checas. Nada hacía indicar que terminarían levantando el pie del acelerador y cediendo ante una selección claramente inferior, pero que tuvo fe y se aprovechó de la desconexión de las españolas para llevarse tres puntos que les saben a oro. De hecho, la victoria ante España mantiene a la República Checa viva en la pelea por clasificarse para la Euro de Suiza del próximo verano, en la que las nuestras ya tienen asegurado su billete.

Lo hicieron gracias a los goles de Svitkova y Bartonova, ésta última desde el punto de penalti. Ambos tantos sirvieron para darle la vuelta a un encuentro en el que comenzaron cayendo mediante un gol inesperado de Aitana Bonmatí. La del Barça centró un balón que se envenenó lo suficiente como para hacer que la guardameta Lukasova se lo comiera.

Sin embargo, España, que había comenzado mandando en Chomutov, bajó el ritmo en el tramo final de la segunda mitad. Habían buscado el segundo las campeonas del mundo, insistiendo por medio de Eva Navarro, titular en el lugar de Athenea, junto con Lucía García. Cambiaba a las dos extremos habituales Montse Tomé, puesto que Mariona estaba descartada por molestias. Tampoco estaba Alexia, ni Patri Guijarro, que se quedaba fuera en su regreso casi dos años después.

Entraría en la segunda mitad la futbolista del Barcelona, una de las últimas 15 rebeldes que mantenían su veto a todo lo relacionado con la selección, hasta que se han acercado los Juegos Olímpicos y ha accedido a volver. Su entrada en el campo, en el minuto 63, buscaba darle un giro a las malas sensaciones que había acumulado España sobre el césped. Pero nada más lejos de la realidad.

España se deja llevar ante República Checa

Lo único que sucedió fue que España se chocó contra las checas. De forma literal, además. Irene Paredes se fue a la calle al medir mal, llegar tardísimo a un balón dividido e impactarle los tacos en la cara a Svitkova. Consumaba así un partido para el olvido, puesto que también estuvo mal en el primer gol, obra de la propia delantera checa, en el que la habilitó al quedarse muy descolgada.

Tampoco estuvo bien Misa Rodríguez. La portera del Real Madrid repetía bajo palos, quién sabe si en una prueba de cara a poder recuperar la titularidad en París. Pero la guardameta canaria, que venía de jugar en el último partido, en Tenerife, donde se obtuvo la clasificación para la Eurocopa, se durmió con el balón en los pies y acabó lanzándose a por Cerna para evitar que marcase. Penalti claro que no perdonaba Bartonova. De hecho, la lateral ponía el 2-1 con un golazo por la escuadra desde los 11 metros.

Trataron de reaccionar las campeonas del mundo, pero no estuvieron acertadas. De hecho, las mejores ocasiones llegaron con el triunfo parcial de las españolas, pero Salma no estuvo acertada. Por suerte para la selección, los deberes estaban hechos y la derrota no supone nada. Eso sí, se trata de un serio toque de atención a 13 días del debut en París 2024, cuando la selección jugará ante Japón. Antes de esa cita, queda un último encuentro, ante Bélgica en Riazor el próximo martes.