España estrena a su Lorenzo Brown de la selección femenina: Megan Gustafson

Primero fue ‘Lorenzo de Albacete’ y ahora le llega el turno a ‘Megan de Wisconsin’. Repitiendo la fórmula que ya empleó para nacionalizar en su momento a Lorenzo Brown, la selección española femenina de baloncesto ya tiene en sus filas a Megan Gustafson, una jugadora estadounidense sin ningún vínculo con España que ha sido ‘fichada’ con vistas a los dos próximos partidos de clasificación para el Eurobasket frente a Croacia (9 noviembre) y Austria (12 noviembre).

Pívot. 26 años. Máxima anotadora de la última Euroliga femenina con el Olympiacos y con experiencia en la WNBA. Esas son las credenciales de Megan Gustafson, nacionalizada por carta de naturaleza y ciudadana española desde el pasado mes de junio, cuando así salió publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Es un caso idéntico al que protagonizó Lorenzo Brown en el verano de 2022. Sergio Scariolo necesitaba un base de garantías y Jorge Garbajosa se lanzó a por el jugador estadounidense, que aceptó la propuesta. Aquel ‘fichaje’ generó muchas críticas, algunas de los propios jugadores de la selección, pero Brown las acalló con su buen trabajo y a la postre fue indispensable para que España ganara poco después el Eurobasket.

Desde luego, ese es el espejo ideal donde puede mirarse Gustafson, que esta semana ha completado los primeros entrenamientos en Madrid con sus nuevas compañeras. La nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, quiso arropar a la norteamericana cuando pronunció sus primeras palabras… en inglés.

«Es muy emocionante estar aquí y conocer a las chicas, conocer al equipo, a los entrenadores. Estoy muy emocionada de ver lo que es el baloncesto español. Había hablado mucho con mi agente durante los últimos años y ella pensaba que sería capaz de ayudar a un equipo, así que era una gran oportunidad. Mi agente me contó cosas muy buenas, y eso me hizo decidirme para ir. He escuchado cosas muy buenas sobre este equipo. Además, el año que viene son los Juegos Olímpicos», comentó Gustafson.

A nivel deportivo, no se puede poner ni una objeción a este fichaje tan poderoso, pero a la hora de considerar el nulo arraigo de la jugadora con España han vuelto a arreciar críticas similares a las que se escucharon el año pasado cuando Lorenzo Brown se vistió por primera vez la camiseta roja de la selección. Lo cierto es que en el baloncesto femenino no es extraño que las selecciones femeninas aprovechen este comodín de contar con una jugadora naturalizada.

Además, el destino ha querido que Gustafson tenga un papel importante en la selección desde el principio, ya que Raquel Carrera, una de las pívots convocadas por el seleccionador Miguel Méndez, ha tenido que abandonar la concentración por culpa de una inoportuna lesión muscular. Este jueves, ‘Megan de Wisconsin’debutará en el duelo a domicilio contra Croacia.