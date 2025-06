España baja al barro para obtener su premio: accede a cuartos del Europeo Sub-21 como líder de grupo

Qué importante es marcar goles. Tanto ganar partidos como amarrar lideratos. España consiguió lo segundo el partido en el que menos tantos anotó. El fútbol y sus cosas. El tanto de Jesús Rodríguez, neutralizado de inmediato por Pisilli, selló el empate contra Italia y amarró el liderato de grupo en el Europeo Sub-21. Premio que permitiría evitar en cuartos a la poderosa Alemania, a no ser que los teutones pierdan este miércoles contra Inglaterra.

A los de Santi Denia les valía con empatar ante los transalpinos para ser primera del grupo A por llevar más goles a favor y pese a ponerse por delante primero gracias al tanto de Jesús Rodríguez, sufrieron tras el empate inmediato de los italianos, que lo intentaron hasta el final. El camino de los de Santi Denia hacia las eliminatorias se cerró con dos victorias y un empate (9 puntos), tras los triunfos agónicos ante Eslovaquia (2-3) y Rumanía (2-1) y este empate ante la Italia dirigida por Carmine Nunziata.

Un combinado, el transalpino, que todavía no había encajado en la cita continental. Hasta que se cruzó con la Rojita y sus diez cambios en el once inicial respecto al duelo ante Rumanía. Santi Denia optó por dar descanso a casi todos los habituales y solo repitió respecto al once ante Rumanía el lateral Marc Pubill. Roberto Fernández y Mikel Jauregizar, ambos goleadores en la anterior jornada, vieron premiado su trabajo con la titularidad, mientras que Pablo Cuñat formó en portería.

España disfrutaba con los espacios y atacaba con verticalidad en cuanto podía, sin embargo la comodidad de los de Denia al contragolpe terminó en cuanto los italianos se hicieron con el control de la situación en el ecuador del primer tiempo. En el segundo tiempo la cara de España fue otra y se plantó en campo contrario en los primeros instantes con una marcha más. Una intensidad que dio sus frutos tras una gran jugada colectiva liderada por Moleiro y finalizada por Jesús Rodríguez.

Italia respondió de inmediato con gol de Pisilli, que se deshizo de la marca de Pablo Marín y tiró cruzado y raso al segundo palo para restablecer el equilibrio. Dos golpes en pocos minutos que fueron un aviso y el marco de un nuevo rumbo, pues a España le valía con el empate para ser primera y tuvo que refugiarse con el balón ante las embestidas de los italianos, que subieron la intensidad en busca del liderato. España aguantó sin apenas recibir ataques peligrosos y finaliza el grupo como líder.