Endesa celebra 15 años de apoyo a la Copa del Rey de baloncesto y Minicopa Endesa con una ambiciosa agenda

Con el salto inicial del primer partido de la Minicopa Endesa dan comienzo hoy cinco días repletos de baloncesto acompañados de una atractiva programación musical y festiva que harán de esta Copa del Rey de baloncesto 2026 en Valencia un evento inolvidable. El Roig Arena acogerá del 19 al 22 de febrero acogerá esta competición que convertirá Valencia en el epicentro del baloncesto nacional. Por decimoquinta vez consecutiva, Endesa será la energía de la competición, apostando por las mejores experiencias para el aficionado dentro y fuera de la pista.

En paralelo al torneo principal, desde hoy miércoles se celebra la Minicopa Endesa en el mítico pabellón de la Fonteta, una cita imprescindible para descubrir a las futuras estrellas del baloncesto español. Entradas gratuitas en todos los partidos para disfrutar de una competición que en sus 20 años de desarrollo no ha perdido su espíritu formativo y por la que han pasado 126 jugadores que después llegaron a debutar en la Liga Endesa, incluyendo figuras tan destacadas como Ricky Rubio, Luca Doncic, Jaime Pradilla o Darío Brizuela entre muchos otros grandes nombres. La gran final se disputará en el Roig Arena.

La acción del miércoles se completa con una rueda de prensa muy especial. Chavales del equipo de basket de la Fundación Aderes Burjassot, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual y que sirvió de inspiración a la película Campeones, serán los periodistas de una comparecencia con las estrellas de clubes como el Valencia Basket, Real Madrid, Asisa Joventut y el UCAM Murcia.