El mundo del fútbol americano universitario y profesional está de luto tras la trágica muerte de Kyren Lacy, jugador de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y prometedor proyecto para el Draft de la NFL 2025. Kyren Lacy falleció el sábado 12 de abril en Houston, Texas, a los 24 años, en lo que las autoridades han calificado como un aparente suicidio, aunque la causa de la misteriosa muerte todavía no ha sido confirmada.

Nacido el 27 de diciembre de 2000 en Thibodaux, Luisiana, Kyren Lacy destacó desde sus años en el instituto local, lo que le valió una beca para jugar en la Universidad de Louisiana-Lafayette. Allí, en sus dos primeras temporadas, acumuló 50 recepciones para 668 yardas y 10 touchdowns. En 2022, se transfirió a LSU, donde su rendimiento fue en constante crecimiento. Durante la temporada 2024, lideró al equipo con 58 recepciones, 866 yardas y nueve touchdowns, posicionándose como uno de los mejores receptores de la Southeastern Conference (SEC).

Sin embargo, su prometedora carrera se vio ensombrecida por un trágico incidente ocurrido el 17 de diciembre de 2024. Según los informes policiales, Kyren Lacy conducía a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes en la autopista 20 de Luisiana, lo que provocó una cadena de colisiones que acabaron en la muerte de Herman Hall, un ex marine de 78 años. Las autoridades alegaron que el joven deportista abandonó la escena sin prestar ayuda ni informar a los servicios de emergencia.

El 10 de enero de 2025, se emitió una orden de arresto contra Kyren Lacy por cargos de homicidio negligente, atropello y fuga, y conducción imprudente. Dos días después, se entregó voluntariamente y fue liberado bajo una fianza de 151.000 dólares. A pesar de la gravedad de los cargos, el jugador continuó preparándose para el Draft de la NFL, participando en el Pro Day de LSU el 26 de marzo, donde mostró su talento ante los cazatalentos profesionales.

El 12 de abril, apenas dos días antes de una audiencia ante el gran jurado relacionada con el accidente, Lacy se vio involucrado en un altercado familiar en Houston. Según las autoridades, durante la disputa, disparó un arma al suelo y huyó en su vehículo. La policía inició una persecución que culminó con el choque de su coche. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Kyren Lacy sin vida, con una herida de bala autoinfligida, lo que sugiere un suicidio.

La noticia ha conmocionado a la comunidad deportiva universitaria. LSU emitió un comunicado expresando su profundo pesar y ofreciendo condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Lacy. Su abogado, por su parte, denunció lo que consideraba una «cacería de brujas» por parte de las autoridades, argumentando que su cliente no había causado directamente el accidente y que las acusaciones eran infundadas.

