El emotivo homenaje de Aleix Espargaró a su hija operada del corazón

Aleix Espargaró presentó este jueves el casco que lucirá en el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto de Granollers ha querido aprovechar que corre en casa para rendir homenaje a su hija Mía y a CorAll Family, los médicos que la operaron. La pequeña nació con una cardiopatitis severa, tal y como explicó el propio piloto, y los médicos de esta asociación la operaron y le salvaron la vida.

Ahora, aprovechando el GP de casa y el gran momento que atraviesa, Aleix ha querido rendirles un emotivo homenaje. «Aquí tenéis mi casco edición especial para el GP de casa. Hace 5 años, al nacer, los héroes de CorAll Family le operaron varias veces el corazón, hoy es mi mayor fuerza y esta es mi manera de rendirle homenaje a ella y a todos los doctores que cuidaron y siguen cuidando de ella», comentaba el piloto de Aprilia en una publicación en sus redes sociales en la que mostraba el diseño del casco.

Más tarde, en rueda de prensa, el mayor de los Espargaró explicó con mayor detalle los motivos de la presentación de esta edición especial para el GP de casa: «Hace cuatro años que nacieron mis gemelos. Mía nació con una cardiopatitis severa, lo pasamos muy mal y CorAll Family nos ayudó muchísimo, con toda la asociación de doctores que operaron a mi hija».

«Creo que los deportistas de élite somos un altavoz muy grande en la sociedad y tenemos muchísimo impacto, cosa que no me gusta mucho y que no comparto, porque yo lo único que hago es dar gas a la moto. Pero es así, somos un altavoz grande para la sociedad y en el momento en el que estoy yo, más que nunca. Así que es un homenaje a mi hija, que es toda mi fuerza, pero sobre todo a CorAll Family, porque operan a muchos niños alrededor del mundo que no tienen medios y que hace cinco años se morían. Si veis las estadísticas de problemas del corazón, te derrumban. Así que es un homenaje para mi hija y para CorAll Familiy», agregó Aleix Espargaró.

El español ha querido aprovechar su tirón mediático para homenajear a su pequeña y a los héroes que la salvaron. Como él mismo ha reconocido, en ausencia de Márquez el español es la gran estrella local del gran premio. Su segundo puesto en el Mundial, sus cuatro podios consecutivos, la victoria en Argentina… le han convertido en la principal referencia de la Armada Española en MotoGP y el principal aspirante al título, ya que sólo le separan ocho puntos del líder Quartararo.