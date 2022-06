Aleix Espargaró atendió a los medios de comunicación en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, el gran premio de casa para él ya que se crió a tres kilómetros de Montmeló. Sin Márquez se ha convertido en la gran estrella de esta cita, llega mejor que nunca, segundo en el Mundial y siendo el piloto más regular. Hasta él mismo asegura que no tiene explicación para lo que está pasando.

«Como todo lo que está pasando este año es algo difícil de explicar, difícil de entender, difícil de digerir, incluso difícil de darle una explicación yo mismo que soy el protagonista. Solo me queda intentar disfrutarlo. Es un gran premio muy especial, no está la estrella histórica de esta carrera, que es Marc, así que este año llegar aquí luchando por el título es una responsabilidad y un orgullo enorme», reconocía el propio piloto.

El de Granollers explicaba que la victoria de Argentina le hizo crecerse todavía más y creer que podía estar delante: «La victoria de Argentina me dio alas. Si ya pensaba que podía hacerlo bien, después me dije: ‘Puedes ganar, puedes estar delante’. Luego, cada fin de semana, hacer podios, luchar con los mejores, lo seguía retroalimentando, echando más leña al fuego. Eso es lo que hay que intentar mantener».

Aleix sueña con ganar en Barcelona, un triunfo que como él mismo afirma «sin duda sería más importante que la victoria de Argentina, es el gran premio de mi casa, yo he crecido a tres kilómetros de aquí, sería brutal. No os voy a engañar: mi objetivo es ganar el domingo, pero será muy difícil. También hay que entender dónde poner esa línea fina entre la consistencia y el arriesgar para ganar un gran premio. Lo vamos a entender durante los entrenamientos».

Al ser preguntado qué daría por una victoria en casa, Aleix Espargaró ha respondido que hasta una bici de su colección, y eso que es una de las cosas que más quiere: «No sé, hasta una bici, que es lo que más quiero, de la colección. Sería brutal. Es el gran premio con el que he soñado toda mi vida y llevo corriendo toda mi vida. Al podio de Jerez, quizá le doy más valor que al primer podio o a la victoria de Argentina. Al verme arriba en Jerez, estaba en el podio y pensaba: Aquí has corrido con 10 años, nunca has hecho podio, has venido un millón de veces y estás ahora en la categoría reina en el podio. Imagínatelo en Barcelona, que es más casa que Jerez aún».

El piloto español, segundo en el Mundial de MotoGP, reconoce que esto que le está pasando «es histórico» y asegura que «no lo puedo explicar, no lo sé». Está a 12 puntos de igualar su mejor puntuación en el Mundial y todavía no se ha alcanzado ni siquiera el ecuador del campeonato. «No lo puedo explicar, no lo sé. La moto ha crecido, yo he crecido, estamos recogiendo los frutos de tantos años juntos trabajando en Aprilia, se han juntado mil y un factores. Es tan extraño y tan histórico lo que está pasando que no tengo explicación».

«Va haber un show brutal»

El mayor de los Espargaró se ha convertido en el piloto más regular, aunque para él eso no es suficiente: «Lo de la constancia es muy importante, pero hay que ser rápidos. Soy consciente de que me falta un punto respecto a los otros tres, en cuanto a velocidad y tengo que encontrarlo si quiero luchar con ellos. Cuando Enea está bien, es prácticamente imposible de batir. Es más fácil para ellos encontrar la consistencia que para mí la velocidad. Sí, la regularidad ha ganado títulos, pero en un Mundial tan largo, al final te permite hacer algún cero. Han quitado Finlandia y creo que eso nos ayuda un poco a nosotros. Con Fabio estoy parejo, pero las dos Ducati, cuando están fuertes, para Fabio y para mí son difíciles de batir».

Por último, Aleix Espargaró aprovechó para hacer un llamamiento a la afición de cara al domingo: «Va a haber un show brutal, tenemos un clima espectacular. Sé que no está Marc y no os puedo decir que voy a intentar suplirlo, porque es imposible, pero voy a intentar poner un buen show, hacerlo bien. Lo que estamos consiguiendo, al final, la gente se aburre de que ganara Marc, ganaba cada año (en tono de broma), así que, que consiga ganar otro piloto catalán, con Aprilia, en un año muy histórico sería también un buen ‘boom’. Ojalá vengan a apoyarnos».