Arpilia renueva a Aleix Espargaró hasta 2024

Ya es oficial. Aleix Espargaró y Maverick Viñales han renovado dos años más con Aprilia, hasta 2024. La fábrica italiana ha anunciado este jueves, en la antesala del Gran Premio de Italia en Mugello, la renovación de sus dos pilotos. Esto reafirma la confianza depositada por el equipo de Noale en los dos españoles.

Aleix sigue siendo Il Capitano de este proyecto. El de Granollers suma ya seis años en Aprilia y este está siendo el de la confirmación, es segundo del Mundial a cuatro puntos del líder Fabio Quartararo gracias a sus cuatro podios en siete carreras. En Argentina logró la primera victoria de su vida en MotoGP saliendo desde la pole, la tercera de su carrera con tres constructores distintos.

«Esta confirmación fue justo lo que recetó el médico. Hemos trabajado duro juntos y hemos crecido juntos. Éramos una esperanza, ahora somos realidad. En 2021 ya habíamos visto señales claras de nuestros pasos hacia adelante y ahora podemos pelear consistentemente con los mejores del mundo. Seguir haciéndolo con Aprilia es un motivo de orgullo para mí. Podemos crecer aún más y queremos demostrarlo en la pista», aseguraba el mayor de los Espargaró en declaraciones a motogp.com.

En las últimas semanas la incertidumbre había rondado a Aleix Espargaró, que sopesaba incluso retirarse si no renovaba con Aprilia. Su futuro no estaba claro, la fábrica de Noale no cumplía con sus pretensiones y la renovación estaba en duda. Su intención siempre fue la de continuar liderando el proyecto de los italianos y finalmente su deseo se ha hecho realidad.

Espargaró está en una nube en estos momentos, atraviesa por el momento más dulce de toda su carrera. El trabajo realizado a lo largo de todos estos años comienza a dar sus frutos. Durante la pretemporada ya avisaron de que la moto iba bien y que este año estaban listos para pelear por todo, y así lo han demostrado. Aunque el único que está rindiendo es el 41 puesto que Maverick, que tenía contrato hasta final de la presente temporada, no termina de adaptarse a la montura y sus resultados no son nada buenos. Sin embargo, desde Aprilia confían en su talento y han decidido ampliarle el contrato otros dos años.