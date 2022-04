19 temporadas y 283 carreras es lo que ha tardado Aleix Espargaró en conseguir una victoria en el Mundial de motociclismo. Han sido años de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio pero al fin ha obtenido su recompensa, el premio a toda una vida de trabajo para que llegara este momento. En Termas de Río Hondo todo el mundo estaba feliz por la victoria del de Granollers, hasta Jorge Martín que vio como Aleix le superaba en las últimas vueltas y se tenía que conformar con la segunda posición.

«Cuando me ha pasado no me he dejado nada dentro, lo he dado todo en la pista pero no podía con él. Estoy muy contento por él, de verdad. Nadie sabe lo mucho que ha trabajado», reconocía el piloto del Pramac Racing. Aleix lleva años trabajando muy duro para lograr esta victoria, ha moldeado la Aprilia a su gusto desde que aterrizara en la fábrica en 2017.

Aleix debutó en el campeonato del mundo en 2004 de la mano del Racc Caja Madrid. Hasta ahora su mejor posición había sido un tercer puesto en dos ocasiones, uno en 2011 en Moto2 con la Kalex en el GP de Cataluña y otro en MotoGP el curso pasado durante el GP de Gran Bretaña. Este fin de semana tenía un color especial desde el inicio. Fue el más rápido en los libres dos, consiguió la primera pole de la historia de Aprilia en MotoGP y lideró el warm up.

El viento soplaba a su favor, la moto estaba funcionando a las mil maravillas, era el más rápido de la parrilla y lo demostró en pista. Antes de la carrera, el propio Aleix reconocía que estaba ante su gran oportunidad, sabía que era el día, su momento había llegado y no quería desaprovecharlo. La salida no fue del todo buena, perdió alguna posición, se encontró con su hermano Pol en la curva uno pero consiguió salir airoso de esa batalla para mantenerse en segunda posición.

Pelea con Martín

Su gran rival durante todo el fin de semana fue Jorge Martín. El piloto madrileño, al que Aleix Espargaró ha amamantado desde que se inició en el mundo de las carreras, estuvo a punto de robarle la pole. Cuando todo parecía visto para sentencia con el gran tiempo del 41, llegó Martinator y batió su registro a pocos minutos del final. El de Aprilia tendría una oportunidad nada más, se lo jugaba todo a una vuelta y lo logró. Marcó la mejor vuelta y relegó al madrileño a la segunda posición de la parrilla.

La carrera comenzó mal por culpa de la mala salida. Jorge Martín se puso en cabeza desde el inicio y sólo Aleix pudo seguirle el ritmo. El piloto de Granollers se dedicó a estudiarle y a conservar neumáticos durante toda la carrera para poder llegar al final con opciones de victoria. A cinco vueltas para el final y después de dos intentos fallidos, el mayor de los Espargaró se tiró con todo, adelantó a su compatriota y esta vez sí logró mantenerse en cabeza.

A partir de ahí comenzó a tirar y cogió la distancia suficiente para poder ganar con comodidad, sin tener que sufrir en la última vuelta. Por más que Martín lo intentó, la Aprilia tenía un punto más y no pudo seguirle. El trabajo de todo el equipo durante estos dos años ha surtido efecto. Ya en la pretemporada se vio que habían dado un paso adelante y en Argentina lo confirmaron. Para redondear un fin de semana inolvidable, Aleix se ha colocado como nuevo líder del Mundial de MotoGP.