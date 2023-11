Juancho Hernangómez no está viviendo su regreso soñado al baloncesto europeo. Más bien al contrario. Se acaba de conocer que el internacional español estará dos meses de baja después de sufrir una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda. La lesión echar más leña al fuego de su complicada adaptación al Panathinaikos, donde ha llegado a recibir críticas públicas de su propio entrenador, Ergin Ataman.

«Juancho Hernangómez se rompió el dedo meñique de la mano izquierda en el entrenamiento y será operado este miércoles. Su evolución marcará cuándo podrá regresar a la cancha, pero se espera que esté de baja durante dos meses, regresando a la acción a principios de 2024», se puede leer en el comunicado difundido por la Euroliga.

Es en la máxima competición europea donde el menor de los Hernangómez está firmando unos registros que, por el momento, no están a la altura de las esperanzas depositadas en el por la directiva del club grieg0. Sus promedios en la Euroliga son de 4,5 puntos, 5 rebotes y una valoración de 6,8 por encuentro.

Ahora, Juancho se perderá al menos un tercio de la fase regular continental, incluidos un doble enfrentamiento ante Valencia Basket y los duelos ante Real Madrid y Baskonia. Su primer partido oficial en España desde que volvió de la NBA lo vivió la semana pasada en el Palau Blaugrana, precisamente el día en el que Ataman arrojó a los leones al alero español, sin mencionar su nombre expresamente, durante la rueda de prensa posterior a la derrota griega.

«Tuvimos muy baja productividad en ataque por parte de algunos jugadores. Incluso de un jugador al que conocéis bien. La única forma de mejorar el juego es mejorar el rendimiento individual. Espero que encontremos una manera de hacerlo. Especialmente con algunos jugadores que son grandes nombres, pero hasta ahora no he visto ese nivel. No he visto su calidad según nuestras expectativas”, dijo aquel día el entrenador turco.

Buscando su sitio

Estas lamentables palabras de Ataman no esconden que a Juancho ha iniciado con mal pie su vuelta a Europa, después de una etapa de siete años en la NBA donde vistió las camisetas de Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Utah Jazz y Toronto Raptors.

Cansado de dar tan vueltas por Estados Unidos, el alero decidió volver al viejo continente este verano siguiendo los pasos de su hermano, fichado por el Barcelona. Sin embargo, mientras que Willy poco a poco se va asentando en el Palau, Juancho sigue sin encontrar su sitio en Atenas y esta lesión no puede llegar en un momento más inoportuno. Al MVP de España en la final del Eurobasket 2022 le toca apretar los dientes.