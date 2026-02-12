Durísima sanción de la FIFA al Athletic Club: no podrá fichar jugadores ¡hasta 2028!

Durísima sanción de la FIFA al Athletic Club de Bilbao. El equipo vasco ha sido sancionado con tres ventanas de mercado de fichajes sin poder inscribir jugadores como castigo, sin que el máximo organismo del fútbol mundial no haya dado todavía el motivo. En la plataforma en la que la FIFA informa de sus sanciones, se incluye al Athletic entre los clubes que tiene «la prohibición de inscribir jugadores».

En concreto, el Athletic Club no podrá fichar en los siguientes tres mercados: verano de 2026, invierno de la temporada 2026/2027 y verano de 2027. Fichar como tal podrá, pero no podrá inscribir a los jugadores, por lo que es en la práctica una prohibición de fichar. Esto, a nivel práctico, supone que hasta el año 2028 el Athletic no podrá tener nuevos jugadores.

Así, la FIFA explica en la lista en la que incluye al Athletic, sin que todavía se haya dado la razón, que está integrada por clubes «que tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios».

Esta medida se toma por alguna infracción muy grave, pero FIFA y Athletic Club no han dado todavía explicaciones sobre este caso. Más allá de posibles recursos que pueda haber, esto en la práctica significa que el equipo vasco no podrá inscribir jugadores de ningún tipo, ni profesionales ni no profesionales, ni de equipos españoles o internacionales.

Es un durísimo golpe para el Athletic, que está haciendo una mala temporada y que además sólo tiene -por elección propia- la posibilidad de fichar jugadores del País Vasco, Navarra y La Rioja.