Drenthe sufre un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado en Bélgica

Royston Drenthe se encuentra ingresado tras sufrir un derrame cerebral. El que fuera jugador del Real Madrid, Hércules o del Racing de Murcia, lleva desde el viernes hospitalizado. Su familia ha solicitado «tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación» y añaden que «está bien atendido y en buenas manos». Sin embargo, no ha trascendido el estado en qué estado se encuentra.

El FC De Rebellen, formación de futbolistas ex profesionales en el que milita en la actualidad, ha informado en sus redes sociales de este percance que ha sufrido el que fuera jugador del Real Madrid. A sus 38 años, Drenthe ha sufrido un derrame cerebral que le ha llevado a ser ingresado en un hospital belga.

«El equipo y todos los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para poder ofrecerle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación, señala el comunicado en el que el FC De Rebellen informa sobre el estado de salud de Drenthe.

Drenthe tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar. Tras no cuajar en el conjunto blanco, comenzó a pasar por multitud de equipos. Esa etapa en el Real Madrid le llevó a pasar después por Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam o Racing de Murcia. Colgó las botas en 2023, tras su paso por el Kozakken Boys de su país natal.