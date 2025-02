El sorprendente motivo por el que Drenthe rechazó al Barcelona y fichó por el Real Madrid

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, sabe dar titulares. El que llegó a ser extremo o lateral madridista ha realizado una serie de declaraciones reveladoras sobre su etapa en el club blanco. El holandés, que formó parte del equipo merengue entre 2007 y 2010, ha compartido detalles sobre su fichaje, su relación con José Mourinho, y su vida fuera de los terrenos de juego.

Su llegada al Real Madrid no es casualidad. Drenthe explicó las circunstancias de su llegada y quería ser distinto y no hacer como lo demás, independientemente de lo que le podían decir.“Antes de fichar por el Madrid me quería el Barça, también el Chelsea, pero querían que me quedase un año en el Feyenoord y yo quería marcharme directamente», relató el neerlandés

«Así que decidí que prefería ir al Madrid porque, aunque casi toda mi familia era del Barça por Ronaldinho, porque en Holanda siguen mucho al Barça, Ronaldo seguía jugando en el Madrid y seguía siendo un rey. Yo quería jugar donde Beckham, Ronaldo o Zidane. En Holanda me llaman leyenda solo por haber jugado en el Real Madrid. Por eso rechacé al Barça, porque sabía que el Madrid era un club histórico”, agregó Drenthe.

El fichaje se concretó en agosto de 2007, cuando el Real Madrid acordó la incorporación de Drenthe por la cantidad de 14 millones de euros, firmando un contrato por cinco años. En ese momento, el joven de 20 años era considerado una promesa tras sus destacadas actuaciones en el Campeonato Europeo Sub-21 de la UEFA.

Drenthe y las fiestas madrileñas

El holandés también habló sobre la vida nocturna durante su etapa en Madrid. Mencionó a Gonzalo Higuaín como el compañero más fiestero, mientras que señaló que Cristiano Ronaldo nunca asistía a las celebraciones.

En el podcast ‘Wild Project’ de Jordi Wild, Drenthe se confesó sobre sus altibajos tanto dentro como fuera del campo. El jugador admitió que su enfoque no estaba completamente centrado en lo profesional: «A mí me gustaba mucho la vida, el tema profesional no era lo único en lo que me centré en el Madrid».

Drenthe reveló que en ocasiones llegó a entrenar después de haber estado de fiesta, reconociendo que a veces estaba «tan borracho que me costaba aguantar». En retrospectiva, el ex jugador aconseja: «A mí yo de esa edad le diría que si bebes alcohol no puedes jugar al fútbol».

Dardo a Mourinho

La relación de Drenthe con José Mourinho, quien llegó al Real Madrid en 2010, fue complicada. El jugador narró un episodio durante la pretemporada en Los Ángeles. «Marcelo se lesionó y tuve que jugar yo toda la pretemporada. Todo fue bien. No sé por qué fueron a fichar a Coentrão», explicó.

Drenthe también afirmó que Mourinho inicialmente le había dado garantías sobre su papel en el equipo, pero la situación cambió abruptamente. «En los últimos tres días de la concentración, vino Jorge Valdano y me dijo que mejor si me iba. No fue el entrenador, fue Valdano. El míster no tuvo los cojones para decírmelo. Me dijo que no tenía nada que ver», relató.

Florentino Pérez tampoco se libra

Drenthe destacó la figura de Guti como un mentor tanto dentro como fuera del campo. «Si Guti me invitaba yo siempre iba a decir que sí», comentó el ex futbolista, subrayando la influencia que el veterano español tuvo en su experiencia madrileña.

En cuanto a su relación con la cúpula del club, el holandés mencionó que apenas tenía trato con el presidente Florentino Pérez. «Solo hablaba con Cristiano, Guti… los mimados», zanjó.