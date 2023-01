Dos encuentros sexuales y lío de cuernos: Icardi, Wanda Nara y otro conocido futbolista

Mauro Icardi y Wanda Nara van de lío en lío. Esta vez se trataría de una infidelidad de la influencer con otro futbolista de por medio. La tercera persona en cuestión es Keita Baldé, que fue compañero del delantero en el Inter de Milán. Icardi escribió a su mujer avisando de los mensajes íntimos que le manda a Wanda, pero ellos aseguran que todo es mentira y el escándalo ya está dando la vuelta al mundo.

Fue este miércoles cuando estalló la bomba que involucra directamente a la mediática empresaria y al ahora jugador del Spartak de Moscú. El paparazzi Jordi Martín fue el que informó sobre el asunto en Intrusos: «Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé».

«Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras», añadió el fotoperiodista, asegurando que Icardi pilló uno de esos encuentros través de las cámaras de seguridad.

«Sólo avisé a una pobre cornuda»

Mientras tanto, Icardi aprovechó sus redes sociales para atacar a Jordi Martín: «Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa… Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)».

«Sólo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos», añadió Icardi, publicando la prueba de la conversación con la esposa de Keita Baldé, Simona Guatieri. En italiano, el jugador le aclara que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón.