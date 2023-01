Wanda Nara enseña un pezón entero en directo: «Se me ve, estoy en tetas»

Cuando parece que es imposible, Wanda Nara sigue sorprendiendo e incendiando las redes sociales. La influencer argentina enseñó un pezón entero durante un directo de Instagram y es tendencia en todo el mundo, porque ha revolucionado a sus millones de seguidores mostrando mucho más de la cuenta con ese descuido del que se dio cuenta en plena retransmisión con una amiga tumbada en la cama.

«¡Se me ve un pezón, estoy en tetas!», dijo después de leer a los usuarios avisando de que uno de sus senos estaba visible por un problema con la camiseta de tirantes que llevaba. En cuanto se dio cuenta bajó el teléfono móvil para que no se viera más, pero hay fotos y vídeos circulando por las redes del momento en el que se le todo.

Habrá que ver si Instagram toma medidas contra la ex mujer de Icardi, porque la citada red social persigue este tipo de conductas. De hecho, hace unos días le censuraron un explosivo posado por ser demasiado explícito, algo que ella no entendió. Wanda Nara recibió una alerta de Instagram por esa foto en la que posó semidesnuda con una microbikini. La aplicación eliminó el post porque «incumple las normas comunitarias» y las explicaciones son las siguientes: «No permitimos que las personas faciliten, promuevan, ni coordinen actividades sexuales en Instagram». La mediática empresaria y ex de Icardi compartió la captura con esta reacción: «What???».

Se trataba de un posado durante sus vacaciones sin sujetador, de espaldas y solamente usando un tanga muy pequeño. La publicación alcanzó más de medio millón de likes pronto pero también, recibió varios comentarios negativos por el supuesto uso de Photoshop. Ante eso, la mediática tomó la decisión de desactivar las respuestas de sus seguidores en Instagram y no permitirles que dejen sus mensajes.