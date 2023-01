Tenemos el explosivo desnudo de Wanda Nara censurado por Instagram por enseñar demasiado

No es la primera vez que le ocurre y seguramente tampoco sea la última. Wanda Nara ha vuelto a ser censurada por Instawgram, que ha eliminado uno de sus explosivos desnudos por enseñar más de la cuenta. La argentina no lo entiende porque considera que no se le veía explícitamente nada. Acostumbra a publicar contenido de este tipo en su perfil oficial y se arriesga a que pase esto.

Wanda Nara recibió una alerta de Instagram por esa foto en la que posó semidesnuda con una microbikini. La aplicación eliminó el post porque «incumple las normas comunitarias» y las explicaciones son las siguientes: «No permitimos que las personas faciliten, promuevan, ni coordinen actividades sexuales en Instagram». La mediática empresaria y ex de Icardi compartió la captura con esta reacción: «What???».

Se nota a una Wanda Nara muy enfadada por no comprender la decisión que tomó la red social, que no es la primera vez que elimina y censura una fotografía de ese estilo a la influencer. «Nuestras normas alientan a las personas a expresarse con respeto hacia los demás», añade Instagram en su notificación a la argentina.

Se trataba de un posado durante sus vacaciones en Punta del Este. Aparecía sin sujetador, de espaldas y solamente usando un tanga muy pequeño . La publicación alcanzó más de medio millón de likes pronto pero también, recibió varios comentarios negativos por el supuesto uso de Photoshop. Ante eso, la mediática tomó la decisión de desactivar las respuestas de sus seguidores en Instagram y no permitirles que dejen sus mensajes. «Cerró los comentarios porque la criticaban por el exceso de Photoshop y, además, los turcos no quieren que moleste a Mauro Icardi con sus idas y vueltas», dice una cuenta sobre las inteciones de Wanda Nara con su decisióm.