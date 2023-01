Quevedo dedica una canción a Wanda Nara y ella responde con un dardo

Wanda Nara sigue en el foco y no hay día en el que no esté en el foco. La influencer argentina y ex mujer de Mauro Icardi sigue dando que hablar, y su popularidad crece de tal manera que incluso Quevedo le acaba de dedicar su última canción al completo. De hecho, el tema se titula directamente Wanda y como era de esperar la también empresaria ha querido compartirla con sus seguidores.

Y lo ha hecho aprovechando para lanzar un dardo muy directo a todas aquellas mujeres que han escrito y tonteado con su ya ex marido, Mauro Icardi, para tratar de seducirlo. Concretamente, muchos creen que se dirige en especial a la China Suárez, la tercera persona que propició su ruptura meses atrás. «Seguí insistiendo Trancu, Yo ya juego otra liga, si queres ser su WANDA NARA, llámame que te enseño. Con tanto privadito perdes solo dignidad mami», ha escrito la argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)



La canción está a punto de alcanzar las 500.000 reproducciones en los dos días que lleva subida y ya promete ser todo un éxito, como todo lo que canta Quevedo, que se dio a conocer sobre todo tras el Quédate con Bizarrap.

Así es la letra del tema llamado Wanda:

Es usted o nadie, o yo

La vi perreando y todo se jodió

Sí, te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami aquí estoy yo

To’ lo que él hizo, ese man le dolió

Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega mi liga, yeah

Es usted o nadie, o yo

La vi perreando y todo se jodió

Sí, te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami aquí estoy yo

To’ lo que él hizo, ese man le dolió

Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega mi liga

Carita buena, pero ere’ mala

Tú estas pa’ mí, no pa’ sus vaina’ rara’

Tengo ganas de verte cara a cara

Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara

Y ma, suéltate el pelo, que esta noche es pa’ perrear hasta llegar al suelo

Tú no tienes que hacer mucho pa’ que muerda el anzuelo, dale yo te espero

Bajo a tu casa mami, y te paso a buscar en el Cupra

Eres tú, nadie no tiene’ quién te supla

Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla

Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla’, yeah

Mai, hablemos solos que aquí hay mucho ruido

Y conozco un sitio para conversar

Por ti vendo mis cadenas

Si tú eres el único bien que quiero conservar

Hablemos solos que aquí hay mucho ruido

Y conozco un sitio para conversar

Te vi bailando en la disco

Y esos movimientos se salen de lo conceptual (conceptual)

Es u—, es u—, es u—, es u—, es u—

Es usted o nadie, o yo

La vi perreando y todo se jodió

Sí, te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami aquí estoy yo

To’ lo que él hizo, ese man le dolió

Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega mi liga, yeah

(Perreando)

Es u—, es u—, es u—, es u—

(Perreando)

Es usted o nadie, o yo

Te—, te—, te imagino haciendo cosas indebidas (¡ah!)

To’ lo que, to’ lo que, to’—, to’—, to’— (¡ay, papi!)

To’ lo que él hizo, ese man le dolió

Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega mi liga.