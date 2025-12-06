Dónde ver en directo por TV la Premier League desde España: horario de todos los partidos de la jornada 15

Después de haber partidos entre semana, la Premier League regresa este finde con la jornada 15 del campeonato, en el que habrá varios partidazos. El Manchester City intentará seguirle la estela a un Arsenal de Mikel Arteta que se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery. También tendremos un interesante derbi londinense entre el Fulham y el Crystal Palace. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todos los encuentros del torneo británico.

Aston Villa – Arsenal

La jornada 15 de la Premier League se abrirá este sábado 6 de diciembre en Birmingham con un apasionante duelo entre el Aston Villa y el Arsenal. El tercer clasificado se enfrenta al líder, por lo que se espera un gran partidazo que comenzará a las 13:30 horas (horario peninsular) con un duelo bastante interesante en los banquillos, ya que Unai Emery y Mikel Arteta tendrán un gran reto táctico por delante. Este choque se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn.

Everton – Nottingham Forest

Este mismo sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, se disputarán cinco encuentros en el mismo horario. Uno de ellos será el Everton – Nottingham Forest, en el que los de Liverpool intentarán conseguir el triunfo para engancharse a los puestos europeos. Por otro lado, los dos veces campeones de la Copa de Campeones intentarán dar la sorpresa y todos los que quieran ver por TV este choque tendrán que acudir a Dazn.

Newcastle – Burnley

Como ya hemos dicho, habrá más partidos a las 16:00 horas de este sábado 6 de diciembre. A esa hora, y que podrá verse por televisión en directo por Dazn, arrancará en St. James Park un Newcastle – Burnley en el que las Urracas necesitan sumar los tres puntos para acercarse a posiciones europeas en la clasificación de la Premier League ante un equipo que arranca esta jornada 15 del campeonato británico en puestos de descenso.

Manchester City – Sunderland

A las 16:00 horas de este sábado 6 de diciembre se disputará otro de los partidos más destacados de la jornada 15 de la Premier League y que también será ofrecido por TV mediante Dazn. El Manchester City de Pep Guardiola, que va segundo en la tabla, se enfrenta a un Sunderland que está siendo uno de los equipos revelación en este primer tramo de campaña, por lo que se espera que el Etihad Stadium acoja un encuentro muy interesante.

Tottenham – Brentford

En Londres se espera también un gran partido en esta jornada 15 de la Premier League. Este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el Tottenham, que está en la mitad de la tabla, se enfrenta al Brentford. Ambos equipos arrancarán esta fecha del campeonato inglés empatados a 19 puntos, por lo que el que consiga llevarse el triunfo se llevará un buen empujoncito para ascender puestos en la clasificación.

Bournemouth – Chelsea

El último partido que se disputará este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas en la jornada 15 de la Premier League será el Bournemouth – Chelsea, que se podrá ver por Dazn. El conjunto dirigido por Andoni Iraola tiene un gran reto por delante y, aunque están en la zona media de la tabla, con una victoria podría acercarse a los puestos europeos debido a la gran igualdad que hay en la clasificación. No lo tendrán nada fácil, ya que delante tendrán a un cuadro londinense que no quiere perderle la cara a la lucha por la liga y es por ello que irán con todo a ganar.

Leeds – Liverpool

El sábado 6 de diciembre terminará con un partidazo entre dos clásicos del fútbol inglés que se podrá ver en directo por TV en Dazn. A las 18:30 horas se citan el Leeds, que quiere alejarse de los puestos de descenso y el Liverpool, que necesita sí o sí llevarse la victoria, ya que se ha descolgado, y mucho, de la lucha por el título de la Premier League, donde era uno de los grandes favoritos al inicio de la temporada.

Brighton – West Ham

El domingo 7 de diciembre a las 15:00 horas se disputará otro partido de la jornada 15 de la Premier League y se podrá ver por televisión mediante los canales de Dazn. El Brighton, que arrancó este fin de semana en la séptima posición tiene que enfrentarse al cuadro londinense, que está en puestos de descenso, por lo que el West Ham está obligados a ir con todo para tratar de sumar los tres puntos.

Fulham – Crystal Palace

Este domingo 7 de diciembre habrá derbi londinense a las 17:30 horas con un apasionante Fulham – Crystal Palace. Este choque que se disputa en Craven Cottage podrá verse por televisión en directo mediante Dazn. Los locales están intentando alejarse de los puestos de descenso, mientras que su rival en esta jornada 15 de la Premier League sigue luchando para estar en competición europea la próxima campaña.

Wolverhampton – Manchester United

La jornada 15 de la Premier League se cerrará este lunes 8 de diciembre a las 21:00 horas en Dazn. Los amantes de este campeonato podrán aprovechar el festivo para disfrutar de este choque en el que el colista, el Wolverhampton, único equipo del campeonato inglés que no sabe lo que es ganar este curso, se enfrenta a un mítico Manchester United que sigue a la deriva, aunque están muy cerquita de los puestos europeos.