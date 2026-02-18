«¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Si hubieran tenido un cuchillo, habría acabado muy mal»

Audie Norris, emblemático ex jugador de baloncesto del Barça y embajador del FC Barcelona, ha explotado en sus redes sociales tras vivir en sus propias carnes un intento de robo en las calles de la Ciudad Condal. El suceso, ocurrido en la estación de Sants por la noche, indignó al estadounidense, que denuncia la inseguridad que se vive en Barcelona.

«Anoche, en estación Sants en Barcelona, fui al parking a recoger el coche y dos hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás otro vino con excusa de limpiarme. En realidad, querían robarme, logré escapar, entrar al coche y cerrarlo y me fui», comienza explicando la leyenda del Barça de baloncesto.

Y va más allá, dejando claro que hay que hacer algo para evitar este tipo de situaciones: «No había policia ni seguridad, eran las 23:00 de la noche. Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia. ¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle».

— Audie Norris (@atomicdog14) February 18, 2026

Audie Norris y la inseguridad de Barcelona

La inseguridad en Barcelona sigue siendo una de las principales preocupaciones para los ciudadanos. Aunque las cifras oficiales hablan de cierta estabilidad en los datos generales de criminalidad, los hurtos continúan siendo muy frecuentes, sobre todo en zonas céntricas y turísticas. Esta situación mantiene alerta tanto a residentes como a visitantes, que perciben un riesgo constante en su día a día.

A esta sensación contribuyen también hechos puntuales que generan un gran impacto social, como robos violentos, peleas o agresiones que se difunden rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. Aunque no representen la mayoría de los delitos, estos episodios refuerzan la idea de que la seguridad no está completamente garantizada y alimentan el debate público sobre la eficacia de las medidas actuales.

Desde el ámbito institucional, el Ayuntamiento y los cuerpos policiales insisten en que se está reforzando la presencia en la calle y actuando contra la reincidencia. El reto no es solo reducir los delitos, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar la percepción de seguridad, un factor clave para la convivencia y la imagen de la ciudad. Pero después de episodios como el que denuncia Audie Norris queda claro que todavía falta mucho por hacer en la Ciudad Condal en materia de seguridad. Y es que un ex jugador como él que ha vivido en Barcelona muchos años tiene una opininón fundada y objetiva, pues ha ido viendo la evolución de la ciudad durante décadas y está convencido de que la inseguridad actual es un problema.