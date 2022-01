Novak Djokovic sigue a la espera de ver qué decisión toma el gobierno australiano sobre su deportación. Mientras tanto, el culebrón sigue avanzando y las informaciones que salen no favorecen en nada al serbio. Después de conocer sus errores en el visado y el fallo del código QR del informe de su PCR, ahora han salido a la luz nuevas pruebas que podrían suponer varias penas de cárcel en Serbia y Australia por violar la ley.

El número uno del mundo reconoció haber cometido errores en los documentos para entrar a Australia, ya que viajó a Belgrado desde España en los 14 días previos a llegar al país oceánico. Este fallo podría costarle muy caro. En Australia apuntan que se expone a una pena de cárcel de hasta cinco años por presentar pruebas falsas, mientras que desde Serbia aseguran que podría enfrentarse a tres años de cárcel por romper el aislamiento tras dar positivo.

«La pena máxima por dar pruebas falsas en virtud de la Ley de Delitos es una pena de prisión de cinco años», asegura la información publicada por el diario australiano The Age. En su declaración de viaje, Djokovic dijo que no había realizado ningún viaje en los 14 días antes de entrar a Australia cuando era mentira porque había estado en Belgrado unos días antes.

El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, está estudiando el caso con detenimiento y no quiere tomar ninguna decisión precipitada. Es por eso que el ministro ha decidido posponer otra vez su decisión sobre deportar al serbio. Estaba previsto que el culebrón terminara hoy, pero finalmente se alargará, al menos, otro día más.

Hasta tres años de cárcel en Serbia

Australia no es el único país que está cabreado con Djokovic. Desde Serbia también se han mostrado enfadados con el tenista. La primera ministra del país balcánico arremetió contra él por saltarse las restricciones sanitarias de Serbia, lo cual le podría costar hasta tres años de cárcel. Según The Guardian, Novak vulneró el artículo 248 del código penal serbio al no haberse aislado tras dar positivo en coronavirus.

La sanción por esto va desde una multa hasta una pena de tres años de cárcel. Según el informe, Djokovic dio positivo el 16 de diciembre y el 17 estuvo en un acto con niños y sin mascarilla, mientras el 18 se hizo unas fotos para el diario L’Equipe, también sin mascarilla. En su comunicado aseguró que recibió la noticia de que era positivo la noche del 17 de diciembre, pero en su declaración jurada ante el juez explicó, según The Age, que fue «examinado y diagnosticado» el 16 de diciembre.