Novak Djokovic ha reconocido haber cometido errores de juicio y humanos tanto en su documentación en su viaje a Australia como en los actos que realizó el pasado mes de diciembre con un PCR positiva. El número 1 del mundo reconoció su fallo tras haber acudido a una entrevista con un medio deportivo conociendo su contagio. Los abogados del tenista habrían aportado nueva documentación al Gobierno australiano y el fallo sobre su deportación podría ser aplazado a este jueves.

Djokovic reconoció en un comunicado emitido en las redes sociales que: «Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita».

Sobre su evento con niños en Belgrado, que presuntamente había realizado teniendo una PCR positiva admitió que: «Asistí a un partido de baloncesto en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se informó que varias personas dieron positivo con COVID 19. A pesar de no tener síntomas de COVID, me hice una prueba rápida de antígenos el 16 de diciembre, que resultó negativa, y en una abundancia de precaución, también se realizó una prueba PCR oficial y aprobada el mismo día. Al día siguiente asistí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a los niños y me hice una prueba rápida de antígenos antes de ir al evento, y resultó negativa».

Un error humano de su agente

Djokovic también achacó a un error humano en la documentación en la que aseguró que no había viajado en los 14 días previos a su llegada Australia habiendo estado tanto en España como en Belgrado. «En cuanto a mi declaración de viaje, mi equipo de apoyo la envió en mi nombre, como le dije a los funcionarios de inmigración a mi llegada, y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir a Australia. Esto fue un error humano y ciertamente no deliberado. Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y, a veces, estos errores pueden ocurrir. Hoy, mi equipo ha proporcionado información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto», afirmó.

Para finalizar aseguró que sólo quiere tener la oportunidad de competir contra los mejores en Australia. «Siempre es un honor y un privilegio jugar en el Abierto de Australia. El Abierto de Australia es muy querido por los jugadores, los aficionados y la comunidad, no solo en Victoria y Australia, sino en todo el mundo, y solo quiero tener la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo y actuar ante uno de las mejores multitudes del mundo», sentenció.