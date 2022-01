Novak Djokovic dio positivo por coronavirus, teóricamente, el 16 de diciembre, y ello le permite, también sobre el papel, participar en el Open de Australia con una exención para no vacunados. Sin embargo, el número uno de la ATP estuvo en los dos días posteriores en actos públicos sin mascarilla, algo que retrata su imagen, pero su madre, Dijana Djokovic, ha salido en defensa del tenista quitándole de toda culpa sobre sus comparecencias públicas estando infectado.

«Él no lo sabía probablemente. No lo sabía porque cuando se dio cuenta de que había dado positivo es cuando fue a aislarse, antes no porque no lo sabía», aseguró en un programa de televisión australiano. «Yo realmente no puedo decir más al respecto de esto, sería mejor quizás que le preguntéis a él», completó Dijana, en unas declaraciones en las que aviva la polémica sobre una potencial mentira de Djokovic sobre su contagio de coronavirus y la consiguiente participación en el Open de Australia.

"He didn’t know because when he realised he was positive then he go to isolation"

Novak Djokovic's mum Dijana claims the tennis champion wasn't aware he was infected with COVID-19 when he was photographed out and about last month. pic.twitter.com/qi3SpiOlqn

