Novak Djokovic está contra las cuerdas y es consciente de que sus decisiones pueden llevarle a ser deportado por parte del Gobierno de Australia. Mientras, el ministro de Inmigración del país oceánico, Alex Hawke, apura los plazos para tomar una decisión en firme sobre la expulsión del número uno del ranking ATP de su territorio, que es el objetivo desde hace días dentro de un escándalo en el que nadie parece decir la verdad y cada vez hay más rectificaciones sobre el planteamiento inicial.

Hawke, de quien depende la decisión de revocar el visado de Nole, ha asegurado este miércoles que necesita más tiempo para decidir si ejerce el poder personal que le otorga su cargo según la Ley de Migración y deporta a Djokovic de Australia.

La oficina de inmigración de Australia señaló en un comunicado esta necesidad de prórroga para conocer de forma más concreta cuál es la situación y los errores que lleven a la retirada del visado de Novak. «Los abogados de Djokovic han proporcionado recientemente presentaciones más extensas y documentación de respaldo que dicen es relevante para evitar la posible cancelación del visado. Esto afectará al tiempo para tomar una decisión», se puede leer.

Djokovic, por su parte, parece haber cambiado de estrategia y ya reconoce su error al acudir a las citas del 17 y 18 de diciembre después de haber dado el supuesto positivo por coronavirus que alega. «Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita», afirmó en sus redes sociales.

Además, el tenista admite otro fallo, en este caso de su agente, en el visado para entrar en Australia. «En cuanto a mi declaración de viaje, mi equipo de apoyo la envió en mi nombre, como le dije a los funcionarios de inmigración a mi llegada, y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir a Australia. Esto fue un error humano y ciertamente no deliberado. Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y, a veces, estos errores pueden ocurrir. Hoy, mi equipo ha proporcionado información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto», se excusa.