La situación de Novak Djokovic en Australia sigue siendo complicada. El tenista ha recuperado la libertad y puede entrenar para preparar el Open de Australia a la espera de la decisión del ministro de Inmigración sobre si le deniega de nuevo el visado. Además, la Fuerza Fronteriza está examinando si el tenista de Belgrado mintió y declaró incorrectamente que no había realizado ningún viaje en las dos semanas previas a su llegada a Australia, algo que demostrarían sus redes sociales, con publicaciones en Belgrado en el día de Navidad y en España, desde donde viajó a Melbourne.

La situación de Novak Djokovic sigue siendo comprometida. El número uno de la ATP se encuentra en este momento libre y ya ha aprovechado para entrenar de cara a preparar el Open de Australia, aunque su participación en el mismo no está del todo garantizada. No sólo el ministro de Inmigración Alex Hawke ha de decidir si le rechaza de nuevo el visado en aplicación de una ley de Migración australiana, sino que también los últimos acontecimientos complican más las cosas para el vigente ganador del Grand Slam australiano.

En la declaración de Djokovic para poder entrar en el Australia, con fecha 1 de enero, el de Belgrado declaró «No» al responder a la pregunta «¿Ha viajado o va a viajar en los 14 días anteriores a su llegada a Australia?». En su entrevista con el agente de aduanas en Melbourne, Djokovic confirmó que la declaración había sido completada por su agente «basada en» la exención médica que había aprobado Tennis Australia, pero no se le preguntó sobre si había viajado en la quincena anterior al viaje a Melbourne.

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ

— José Morgado (@josemorgado) December 25, 2021