Detienen en Málaga a un entrenador de fútbol base por abusar sexualmente de tres menores

El fútbol base español ha vuelto a vivir otro caso convulso con menores. Esta vez, la Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base de 55 años en Málaga como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un entrenador de fútbol en un tono «muy afectivo», que iba más allá de la relación deportiva entre ambos. Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora detenido, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado.

Tras oír al menor, los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad. Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos. Los agentes han intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en informática forense, un protocolo al que también serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el esclarecimiento de los hechos. Los investigadores no descartan la aparición de nuevas víctimas en relación con el arrestado, que será puesto esta tarde a disposición de la autoridad judicial.