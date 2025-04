El desplante de Rakitic a Lamine Yamal que ha levantado ampollas en todo el barcelonismo

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los principales protagonistas de este Barcelona de Hansi Flick. A sus 17 años, el internacional español ya es todo un fenómeno futbolístico y le comparan con Leo Messi. Si bien es cierto que está firmando unos números increíbles para su edad y está muy asentado en el once titular del técnico alemán. Pero recientemente Gerard Piqué dijo que el extremo no sería titular en su Barça e Ivan Rakitic lo comparte.

Aquellos años, el cuadro azulgrana contaba con un tridente de ensueño, la MSN. En el puesto que ocupa actualmente Lamine Yamal, extremo derecho del ataque, estaba Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y ganador de ocho Balones de Oro, por lo que el español tendría bastante difícil jugar al coincidir con el astro argentino en su puesto. En el otro costado, el izquierdo, estaba Neymar Jr., mientras que la punta de ataque era para Luis Suárez. Con ese tridente, el Barça ganó el triplete en el primer año de Ivan Rakitic en el club.

Cuando le preguntaron a Piqué si creía que Lamine sería Lamine en aquel Barcelona, la respuesta del central fue clara: «Mi sensación es que no estaría jugando». Más que nada porque ocupa la misma posición que Leo Messi, por lo que sus posibilidades de tener minutos no serían tan altas como las de ahora. «Ahora ha explotado y es un potencial Balón de Oro, aunque tampoco es para ponerle la presión al chaval. Le conozco y es un 10 como persona», agregó el ex central azulgrana.

Además, cabe resaltar que Messi y Lamine son dos futbolistas muy similares en lo que al estilo de juego se refiere. Ambos son dos jugadores zurdos, con una gran capacidad de regate y desborde, tanto por dentro como por fuera, llevan el balón pegado al pie y poseen un gran disparo con su zurda. Esas características tan similares hacen que su presencia en el once con Messi en el terreno de juego se hubiera complicado todavía más.

Rakitic da la razón a Piqué

Rakitic, compañero de Messi y Piqué en aquel Barcelona, dio la razón a su ex compañero al ser preguntado en una entrevista con Radio Marca por aquellas declaraciones que tanto revuelo causaron. El centrocampista croata también es de los que piensa que Lamine Yamal no sería de la partida en ese equipo porque «en aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez».

«Piqué tiene razón. En aquel momento teníamos el mejor ataque de la historia con Messi, Neymar y Suárez. Pero Lamine es increíble, lo pondría de extremo, de pivote, donde sea… Me encanta su desparpajo, su alegría. Tiene que seguir disfrutando. Para mí, Lamine siempre en mi equipo», dijo Rakitic sobre la posible titularidad de Yamal en su Barça.

El Clásico de Copa, uno de los mejores

El croata también habló sobre el Clásico de la final de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid y reconoció que fue uno de los mejores de la historia. Sobre si vio el partido, Rakitic contestó: «Sí, claro. Estábamos concentrados en el hotel antes de nuestro partido y la puse en la habitación. Pensaba dormir antes, pero fue un partidazo, así que mereció la pena trasnochar. Fue una final preciosa».

Cuando le preguntaron si es de los mejores que ha visto, el actual jugador del HNK Hajduk Split de Croacia respondió que «sin duda. A nivel de juego, de emoción, de calidad… Creo que fue buenísima para el fútbol español y europeo. No solo por los goles o la prórroga, sino por el nivel que mostraron ambos equipos».